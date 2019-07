Zapisz drużynę do turnieju Polska Cup 2019

W 70 miastach Polski odbywać się będą mecze turnieju piłkarskiego Polska Cup. Będą mogli w nim zagrać pasjonaci futbolu od 8 do 18 roku życia. Zapisy do turnieju przyjmowane są do 31 lipca. Wpisowe wynosi 20 zł od osoby. Drużynę należy zgłosić drogą elektroniczną www.polskacup2019.pl.

Turniej, który organizuje firma Sell-Professional Wojciech Głodzik. odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych: U-10, U-13, U-15, U-18. Główną nagrodą dla zwycięskich drużyn w poszczególnych kategoriach jest wyjazd na mecz Borussi Dortmund. Zdobywcy drugich miejsc, otrzymają voucher na kwotę 1000 zł, a trzecich voucher na kwotę 500 zł – do wykorzystania w sklepie z markowym sprzętem piłkarskim.

Całość rozgrywek odbywać się będzie w trzech etapach. Pierwszy etap powiatowy 16-19 września. Najlepsze ekipy zagrają w etapie wojewódzkim (1-4 października). Wyłoni on zespoły, które awansują do finału ogólnopolskiego (19-20 października).

Podczas turnieju zawodnicy mogą liczyć na doświadczonych sędziów piłkarskich, a także opiekę medyczną.

Uczestników Polska Cup w etapie powiatowym turnieju gościć będą trzy miasta naszego regionu: Nowa Dęba, Rudnik nad Sanem i Stalowa Wola.