Zanim doszło do bitwy na Porytowym Wzgórzu

[Zdjęcia] 10 czerwca w Janikach przy Partyzanckim Kamieniu Pamięci i krzyżu upamiętniającym starcie oddziału NOW-AK „Ojca Jana” pod dowództwem Bolesława Usowa ps. „Konar” z oddziałami niemieckimi, odbyły się uroczystości rocznicowe. Do starcia doszło dokładnie 76 lat temu.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zbigniewa Markuta, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Nisko – Stalowa Wola, który słowami między innymi swojego taty Jana Markuta ps. „Wichura”, przypomniał wydarzenia tamtych lat.

„Polska i sowiecka partyzantka atakowała Niemców na zapleczu frontu wschodniego. Po wielu nieudanych działaniach podejmowanych przez władze Generalnego Gubernatorstwa siłami policji wobec partyzantów w ramach akcji „Maigewitter” Niemieckie Naczelne Dowództwo ściągnęło w tym celu 3 dywizje, pułk Kozaków i polowy pułk szkoleniowy. Wcześniej do akcji włączony został korpus Kawalerii Kałmuckiej. Do partyzantów doszły informacje o szykującej się dużej akcji przeciwpartyzanckiej w lasach lipskich i janowskich. W związku z powyższym część oddziałów próbowało opuścić te lasy. Oddział NOW-AK „Ojca Jana”pod dowództwem Bolesława Usowa ps. „Konar” stacjonujący w Szewcach 9 czerwca 1944r wyruszył aby przejść na drugą stronę Wisły w Góry Świętokrzyskie. 10 czerwca po długim marszu odpoczywali pod wsią Janiki. Wystawili ubezpieczenie a kucharze przygotowywali strawę. Nie dane im było pożywić się. Dzień wcześniej na stacji Lipa wyładowało się kilka transportów wojska niemieckiego na akcję przeciwpartyzancką „Sturmwild 1”. Czujki AK zetknęły się z wrogiem i padły pierwsze strzały w tej akcji. Partyzanci byli zaskoczeni ale ze względu na dobrą organizację na rozkaz dowódcy podjęli walkę. Ponieważ siły wroga były przeważające nie było szansy na kontynuowanie zaplanowanej trasy. Podjęto decyzję o odwrocie kierując się na Porytowe Wzgórze. W starciu zginęło kilku Niemców. Podczas odwrotu jeden z wozów najechał na sowiecką minę. Sowieci nie wiedzieli o marszu AK i zaminowali drogę przed Niemcami. Na wozie jechała sanitariuszka z Warszawy „Basia”, której wybuch oberwał obie nogi. Dowieziono ją do Szklarni, gdzie opiekował się nią w stodole lekarz. Niestety Niemcy podczas walki z oddziałem AL zbombardowali tę stodołę i „Basia „ spłonęła żywcem. Pod Janikami oddział „Konara” stracił również kocioł do gotowania, który utopił się po załamaniu się mostka nad rzeczką pod ciężarem wozu. Oddział wziął udział 14 czerwca 1944 r. w bitwie na Porytowym Wzgórzu. To dzięki żołnierzom AK, którzy dobrze znali te tereny pod osłoną nocy wszyscy wyszli z okrążenia czym wprawili w osłupienie niemieckich dowódców. Wysłany został meldunek do Hitlera o okrążeniu „bandytów” tak, że mysz się nie prześlizgnie. Armia Krajowa to największa armia podziemna w okupowanej Europie. Ze względu jednak na panujący po wojnie ustrój na każdym kroku można spotkać znaki upamiętniające działania Armii Ludowej, Gwardii Ludowej czy Armii Czerwonej. Nawiasem mówiąc pomnik na Porytowym Wzgórzu musiał uzyskać akceptację Moskwy. Znaków pamięci poświęconych AK było niewiele. Dzięki staraniom ŚZŻAK Obwód Nisko-Stalowa Wola oraz sympatyków i różnych instytucji w naszej okolicy powstały Partyzanckie Kamienie Pamięci poświęcone Armii Krajowej na Janikach, w Lipie, w okolicach Momot. Planowany jest taki znak na Porytowym Wzgórzu obok krzyża postawionego przez żołnierzy AK. Wieś Janiki zapłaciła krwią za pomoc partyzantom. 22 października 1943 r. do wioski weszły oddziały niemieckie, które dokonały pacyfikacji wioski. W wiosce przebywały kobiety, dzieci i osoby starsze. Myślano błędnie, że obywatele kulturalnego narodu niemieckiego oszczędzą ich. Wszyscy zostali rozstrzelani a następnie wrzuceni do stodoły, która została podpalona. Najmłodsza osoba miała 1 rok”.

W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli: członkowie ŚZŻAK Obwodu Nisko – Stalowa Wola, druh Mateusz Derylak z Krajowego Komendanta Polowych Drużyn Sokolich, żołnierze z Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze na czele z dowódcą ogniomistrzem Mirosławem Wielgusem oraz sympatycy.

Podczas wydarzenia Piotr Niemiec został uhonorowany Pamiątkowym Medalem za Zasługi dla ŚZŻAK.

Następnie uczestnicy spotkania przemieścili się na stanicę myśliwską Koła Łowieckiego „Głuszec” Tarnobrzeg, gdzie miał miejsce poczęstunek.