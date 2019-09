Zamkną drogę krajową w Nowosielcu

Od 12 do 15 września nieprzejezdna będzie droga krajowa nr 19 w Nowosielcu. – To zamknięcie związane jest z remontem przejazdu kolejowego. Realizuje to PKP – wyjaśnia Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Remont przejazdu kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 19 rozpocznie się 12 września o godz. 4 a zakończy według planów 15 września o godz. 20. Prace, na zlecenie PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu, prowadzić będzie FHU „Kris” Józef Gryboś.

Na czas prowadzenia prac wyznaczone zostały objazdy: drogą krajową nr 77 na odcinku Nisko – Kopki oraz drogą wojewódzką nr 861 na odcinku Kopki – Jeżowe.