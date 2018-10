Zakończono przebudowę drogi łączącej powiat leżajski z S19

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) – Łętownia – Sarzyna łączącej powiat leżajski z drogą S19, która jest fragmentem trasy „Via Carpatia”. Po wybudowaniu węzła drogowego w Nowym Kamieniu, które ma nastąpić za około 3 lata, droga nr 1084R zyska wymiar strategiczny pod względem gospodarczym i turystycznym. „Via Carpatia” połączy powiat leżajski z południem i północą Europy.

Droga w wyniku przebudowy uzyskała klasę techniczną (Z) z klasy lokalnej (L), co rozwiało wątpliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące zasadności włączenia drogi 1084R przez węzeł drogowy do drogi S19. Zadanie zrealizowano w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”, zaś inwestycja w 85% dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałą kwotę pokryły proporcjonalnie Powiat Leżajski oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Całkowita wartość inwestycji to niemal 7,5 mln zł.