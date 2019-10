Zakończenie krajowej kampanii PiS w Stalowej Woli

– Chciałbym bardzo serdecznie zaapelować do mieszkańców Stalowej Woli o udział w tych wyborach. O to, aby 13 października, niezależnie od tego, czy będzie słońc czy deszcz, zrealizować swój obywatelski obowiązek i uczestniczyć w wyborach. O to, aby każdy z nas wziął sprawy w swoje ręce i swoim głosem zdecydował, kto będzie reprezentował Stalowa Wolę i Podkarpacie w Sejmie oraz weźmie odpowiedzialność za sprawy całej Polski, naszej ojczyzny – z takim apelem zwrócił się 10 października prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta miał tego dnia urlop, ale zaprosił dziennikarzy na skwer z pomnikiem św. Floriana, przed gmachem dawnej Dyrekcji Naczelnej Huty Stalowa Wola, gdzie teraz urzęduje właśnie prezydent miasta.

Jak zauważył Nadbereżny, każdy z nas może mieć swoje pretensje lub podziękowania wobec władzy, a dzień wyborów jest tą okazją, gdy możemy wyrazić je przy urnie. Dodał też, że szanując indywidualne wybory każdego mieszkańca Stalowej Woli, wzywa do głosowania na listę numer 2, na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie na dotychczasowych „ambasadorów” naszego miasta w Warszawie: posła Rafała Webera i senator Janinę Sagatowską oraz wiceprzewodniczącą rady miejskiej Agatę Krzek.

– To rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie cztery lata w pełni wspierał Stalową Wolę, udzielając wielokrotnie rekordowych dotacji, dzięki którym mogliśmy skutecznie zmieniać nasze miasto. To dzięki zmianie strategii państwa na odpowiedzialną, na taką, która bierze pod uwagę miasta średnie i mniejsze, takie jak Stalowa Wola, mogliśmy skutecznie pozyskiwać środki europejskie i rządowe – podkreślił prezydent Nadbereżny.

Poinformował też i zaprosił mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie: w piątek, 11 października, w Stalowej Woli o godz. 21 rozpocznie się finał ogólnopolskiej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego i byłej premier Beaty Szydło. Finał odbędzie na sztucznych boisku do piłki nożnej, obok stadionu przy ul. Hutniczej (wejście od strony Zespołu Szkół nr 1).

– To będzie ostatni moment, kiedy możemy pokazać swoją mobilizację na rzecz zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszańców, gości i przyjaciół z regionu, by na tle nowego stadionu pokazać, że jesteśmy silną drużyną biało-czerwoną, która dalej chce budować dobry czas dla Polski i Stalowej Woli – zapraszał prezydent Lucjusz Nadbereżny.

