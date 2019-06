Zaklików walczy z żywiołem (ZDJĘCIA)

Po ulewnych deszczach na Lubelszczyźnie, znacząco podniósł się poziom wody na Sannie w gminie Zaklików. – Z każdą godziną sytuacja staje się coraz trudniejsza, fala powodziowa ma jeszcze około 4 kilometrów długości. Podejrzewam, że kulminacja nastąpi za ok. 4 godziny. Obecnie woda podnosi się w tempie ok. 7 centymetrów na godzinę – powiedział 21 czerwca przed południem burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

Dzień wcześniej wydał komunikat o nadchodzącym zagrożeniu powodziowym:

„W związku z wprowadzeniem alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Zaklików ostrzega się mieszkańców wsi: Łysaków, Irena, Łążek i Miasta Zaklików o nadchodzącym zagrożeniu powodziowym. Fala kulminacyjna spodziewana jest dnia 20 czerwca 2019 r. około godz. 15.00.

W związku z powyższym zobowiązuje się mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości do stałej obserwacji poziomu wody na rzece Sanna oraz przygotowania się do ewentualnej ewakuacji.

Ewakuacja będzie ogłoszona poprzez ciągły sygnał syreny oraz przez urządzenia nagłaśniające.

Aktualne informacje o zagrożeniu oraz podejmowanych działaniach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie oraz u sołtysów.

Telefon alarmowy – GCZK – 666370973”.

Fala kulminacyjna nadeszła jednak w piątek, 21 czerwca. – Obecnie w Zaklikowie woda zaczyna nam zalewać jedną drogę, na miejscu pracują strażacy, którzy przy pomocy worków z piaskiem starają się zabezpieczyć ten teren – powiedział burmistrz Toczyski.

Chodzi o drogę tuż przy jazie, koło baru „Rybka”. Inaczej sytuacja wyglądała w górze rzeki. Burmistrz poinformował, że ok. godz. 8-9 poziom wody na Sannie w Łysakowie obniżył się o pół metra. Dodał, że gmina jest gotowa na walkę z żywiołem.

– Mamy podpisaną umowę na dostarczenie piasku, on został już przywieziony. Dysponujemy kilkoma tysiącami worków. Na razie przy zabezpieczeniu pracują strażacy OSP z naszej gminy, ale mamy zapewnienie z powiatowego sztabu kryzysowego, że gdybyśmy potrzebowali pomocy, to oni natychmiast jej nam udzielą. Staramy się zrobić tak, żeby nie było bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. Wczoraj został opróżniony zbiornik retencyjny. Ale to kwestia kilku godzin i on znów się wypełni – mówił burmistrz Zaklikowa.

21 czerwca akcję zabezpieczania przeciwpowodziowego obserwował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

