Zakładasz sklep internetowy? Koniecznie zadbaj o jego wypozycjonowanie!

Rynek e-commerce rozwija się w naszym kraju znakomicie i wart jest kilkadziesiąt miliardów złotych. Obecnie w internecie da się kupić niemal wszystko i korzysta z tej możliwości coraz większa liczba Polaków – w grupie powyżej 16 roku życia jest ich już prawie połowa. Wydaje się więc, że skoro tylko jesteśmy w stanie stworzyć konkurencyjną ofertę, nie pozostaje nam nic innego, niż zarejestrować działalność i stworzyć swój sklep. Jeśli jednak nie zadbamy o skuteczną promocję, najlepiej przygotowane w innych aspektach przedsięwzięcie może nie gwarantować sukcesu.

Być obecnym w internecie? To już nie atut, to konieczność!

Ani się obejrzeliśmy, jak dostęp do sieci stał się elementem towarzyszącym niezliczonym aspektom naszego codziennego życia. Jeszcze nie tak dawno wszyscy ci, którzy lekceważyli oferowane przez niego możliwości, odbierali sobie szansę na znaczne zwiększenie zasięgu swoich dziań promocyjnych. Dziś jednak jest takich firm mało i funkcjonują zwykle w bardzo specyficznych branżach. Co to oznacza!

Otwierając swój sklep internetowy musisz liczyć się z tym, że podobnych działa już dużo. Ileż możesz obniżać ceny, by podjąć z nimi skuteczną walkę? Więcej – często nawet nie ma to sensu i może się okazać, że podmiot ze znacznie mniej atrakcyjną ofertą odbiera Ci dużą cześć klienteli! Jak to się dzieje?

Internet przyzwyczaił nas do tego, że wszystkie czynności wykonujemy szybko i minimalnym nakładem sił. Widać to po tym, jak rozkłada się popularność poszczególnych wyników wyszukiwania w Google: radykalnie maleje ona poza czołówką, jeszcze bardziej na obszarze wymagającym przewinięcia strony, a już zupełnie na kolejnych. Dlatego właśnie pozycjonowanie jest tak ważne. Trzeba jednak powierzyć je wyspecjalizowanym fachowcom, takim jak np. firma AFTERWEB. Wraz ze zmianami sposobu działania algorytmów wyszukiwarki, znacznie zmieniły się bowiem także związane z tym zadania. Wykonując je w sposób amatorski możesz w najlepszym razie nie uzyskać żadnego efektu, w gorszym zaś spowodować nałożenie filtra! On z kolei uczyni Cię niewidocznym dla ogromnej rzeszy potencjalnych klientów. Uniknij tego!

Pozycjonowanie strony opłaci Ci się zawsze

Obecność w czołówce wyników wyszukiwarki to dziś najskuteczniejsza metoda docierania do klientów – także wówczas, gdy Twoja oferta jest unikalna i dopiero muszą się oni przekonać o tym, że mogą z niej skorzystać dzięki dostępowi do sieci. Przyjęcie właściwej strategii, obejmującej m.in. odpowiedni dobór słów kluczowych, pozwoli wypromować każdą działalność.

Zlecenie takich prac specjalistom, którzy zajmą się m.in. kodem strony, jej przejrzystością, nawigacją i właściwie przygotowanymi treściami (czyli ją zoptymalizują), a także pozyskają bazę linków o odpowiedniej wartości, to najlepsze rozwiązanie. Wówczas możemy być pewni dobrego efektu i jednocześnie nie ponosić nadmiernych kosztów.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że pozycjonowanie stron w Google trwa – nawet gdyby wszystkie zadania zostały wykonane bardzo szybko, wyszukiwarka potrzebuje nieco czasu, aby zyskać wobec danej witryny zaufanie. Rozpocznij więc współpracę z profesjonalną agencją już na samym początku takiej działalności, począwszy od budowy strony – oszczędzisz przy okazji na jej ponownej przebudowie.

Choć rynek sprzedaży internetowej rozwija się bardzo szybko, to jednak nie jest on łatwy – tylko części podmiotów udaje się przetrwać dłużej niż kilka lat. Wypozycjonowanie sklepu to znakomita droga do tego, byś mógł zostać jednym z nich i osiągnąć trwały sukces!