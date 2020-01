Zakład pożarł wielką górę odpadów

57 tysięcy 150 ton różnego rodzaju śmieci przerobił w 2019 r. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli. Najwięcej od uruchomienia tej instalacji we wrześniu 2015 r. To prawie tyle, ile wynoszą jej roczne moce przerobowe, obliczone na 60 tys. ton. Ale oprócz wielkości, bardzo ważna jest też struktura i odzysk surowców z tej góry odpadów. – Tu są jeszcze rezerwy. Na pewno można ciągle poprawić jakość i wielkość segregacji śmieci u źródła, przez mieszkańców. Ale z drugiej strony, obecnie ogólnopolskim problemem jest sprzedaż wielu surowców wtórnych na rynku. Nie ma na nie odbiorców – mówi „Sztafecie” Kamil Muciek, kierownik ZMBPOK.

To swoista kwadratura śmieciowego koła. Bo z jednej strony Unia Europejska nakłada kolejne, wyższe wskaźniki odzysku i recyklingu (powtórnego wykorzystania) odpadów komunalnych. I tak, w 2020 r. powinien on wynieść 50 proc., w 2025 r. – 55 proc., w 2030 r. – 60 proc., a do 2035 r. – 65 proc. Większy odzysk to także mniej odpadów trafiających na składowiska, a tzw. opłata marszałkowska za to składowanie stale rośnie???. Gminom powinno więc zależeć na coraz większej segregacji i recyklingu.

Ale z drugiej strony, rynek nasycony jest teraz wieloma surowcami wtórnymi (np. tworzywa, papier, paliwo alternatywne) i jest problem z ich zagospodarowaniem. – Oczywiście, moglibyśmy wybierać na linii sortowniczej ze zmieszanych odpadów wszystko co się da, bo to podnosiłoby poziom recyklingu. Ale co potem mamy zrobić z tymi surowcami? Tym bardziej, że teraz, magazynować je w zakładzie możemy tylko przez rok, a nie jak wcześniej, przez trzy lata. Wyciągamy na linii więc to, co da się sprzedać – wyjaśnia Kamil Muciek…

