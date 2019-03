Zagraniczni goście z wizytą w Chrobrym

[Zdjęcia] Od 18 do 22 marca w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku przebywają delegacje nauczycieli i uczniów z Niemiec, Włoch, Portugalii i Norwegii. W sumie z wizytą studyjną przyjechało 32 uczniów i 9 nauczycieli, którzy w ramach europejskiego programu „Erasmus +” realizują wspólnie projekt z uczniami i nauczycielami ZSL w latach 2017 –2019. W poniedziałek odbyło się ich uroczyste powitanie.

Tytuł projektu realizowanego w języku angielskim i finansowanego ze środków Unii Europejskiej brzmi: „Going towards the Future: Students in Europe through an educational entrepreneurial track”. – W ciągu tygodniowego pobytu w leżajskim liceum goście zwiedzą szkołę, wezmą udział w spotkaniu z jej władzami, przedstawicielami starostwa oraz społecznością szkoły. Uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć także w warsztatach i wizytach studyjnych w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym, odwiedzą Start-upy oraz wezmą udział w warsztatach dotyczących rozwijania innowacyjnego myślenia. Zwiedzą również miasto Leżajsk i Kraków – mówi „Sztafecie” kierownik projektu i nauczyciel języka angielskiego w leżajskim ZSL, Bogusława Kotwica.

Uczniowie realizując cele projektu będą podejmowali różnorodne działania. Między innymi odbędą wizyty studyjne w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis” w Jasionce, odwiedzą cały szereg innowacyjnych firm, przeprowadzą wywiady z ludźmi sukcesu.

Podczas wizyt studyjnych w szkołach partnerskich uczniowie poznają swoich rówieśników oraz zasady funkcjonowania szkół w Europie. Doskonalą też umiejętności językowe, poznają atrakcje turystyczne, a mieszkając u rodzin goszczących, także nową kulturę. Takie wizyty to też doskonały sposób na poszerzenie wiedzy o Europie i zdobycie głębszego rozeznania w sytuacji na europejskim rynku. Uczniowie ZSL w Leżajsku odbyli już takie wizyty do Niemiec, Włoch, Norwegii i Portugalii.

18 marca w szkolnej auli, wizytę zagranicznych gości otworzył dyrektor ZSL, Zbigniew Trębacz i starosta leżajski, Marek Śliż. Nie zabrakło występów artystycznych, podczas których wystąpili: Zespół pieśni i tańca „Leliwa”, Dominik Tudryn, Zespół Tańca „Maraton Boogie” z Giedlarowej, Klaudia Żyrek, freestylowa tancerka Ewelina, Magdalena Mach i Zespół wokalno-instrumentalny „Labirynt”. Na zakończenie tancerze „Leliwy” zaprosili zagranicznych uczniów do wspólnego odtańczenia poloneza.