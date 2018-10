Zagrali dla Vierka

[ZDJĘCIA] Licytacje, żywiołowe koncerty, efektowny pokaz fire show – to wszystko czekało na uczestników koncertu charytatywnego „Gramy dla Vierka”, który odbył się 26 października w stalowowolskim klubie Labirynt. Cały dochód z imprezy będzie przekazany na rehabilitację Łukasza Wieruckiego, który uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu. Chętnych do pomocy Vierkowi nie brakowało. – Cieszę się, że jest tak dużo osób o dobrych sercach – mówi Kinga Wierucka, siostra Łukasza.

Łukasz Wierucki ze Stalowej Woli ma 36 lat. 30 sierpnia uległ poważnemu wypadkowi na motocyklu. Doznał urazu kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia. Ma głęboki niedowład czetrokończynowy.

– Od poniedziałku Łukasz rozpoczął intensywną rehabilitację. Został przewieziony do ośrodka w Tajęcinie koło Rzeszowa. Obecnie jego stan jest stabilny. W końcu, bo przez miesiąc bywało różnie, cały czas jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Od ponad tygodnia jest OK. Ale nadal ma niedowład czetrokończynowy – mówi „Sztafecie” Kinga Wierucka.

Siostra Vierka dodaje, że według opinii neurochirurgów jest szansa, że Łukasz stanie na nogi i będzie chodził.

– Mamy nadzieję, że ta intensywna rehabilitacja przyniesie wkrótce jakieś większe efekty. Cieszymy się, że obecnie jego stan jest na tyle stabilny, że już może ćwiczyć. U Łukasza rdzeń nie jest całkowicie przerwany. On bardzo chce dojść do sprawności. Sam naciska na to, żeby jak najwięcej ćwiczyć – mówi Kinga.

Obecnie trudno powiedzieć, ile może potrwać rehabilitacja. W niektórych przypadkach wystarczy kilka miesięcy. Bywa też i tak, że potrzeba kilku lat. Miesięczny koszt intensywnej rehabilitacji to ponad 15 tysięcy złotych.

Aby pomóc w zbiórce pieniędzy na rehabilitację Vierka, w piątek w Labiryncie zagrały zespoły Wadada, Uda i Freeborn Brothers. Nie zabrakło też licytacji. Sporą atrakcją był również pokaz fire show w wykonaniu grupy Leśne Licho.

Każdy z nas może pomóc Łukaszowi, wpłacając pieniądze na konto: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”, Bank BZ WBK, 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, tytułem: „1832 pomoc dla Łukasza Wieruckiego”.