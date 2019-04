Zaczął Portugalczyk, skończył Hiszpan

W meczu z mającą pierwszoligowe apetyty Olimpią Grudziądz, piłkarze Stali nie mieli nic do powiedzenia. Bramki dla gospodarzy zdobyli stranierzy, Portugalczyk Tiago Alexandre Mendes Alves i Hiszpan German Ruiz Gonzales.

„Zielono-czarni” kończyli mecz w dziewięciu. Na początku drugiej połowy czerwoną kartkę zobaczył Grzegorz Janiszewski, a pod koniec meczu Fryderyk Stasiak.

Gospodarze już w 11. minucie objęli prowadzenia. Ze swojej połowy posłał piłkę do przodu German Ruis, przejął ją Robert Ziętarski i natychmiast uruchomił będącego na 20 metrze Portugalczyka Tiago Alvesa (trafi do Grudziądza na zasadzie transferu definitywnego z rodzimego Belenenses SAD, gdzie jesienią występował w rezerwach), a ten wyszedł „sam na sam” z Krystianem Kalinowskim i pokonał go uderzeniem po ziemi.

W 25. minucie gospodarze byli bliscy podwyższenia wyniku. Po strzale Macieja Kony piłka trafiła w poprzeczkę.

Cztery minuty po wznowieniu gry po przerwie, Alves zagrał prostopadle piłkę pomiędzy Janiszewskim i Jaroszem do rozpędzonego Kity, ten wbiegł w „szesnastkę” i został „skoszony” przez Janiszewskiego. Sędzia pokazał najpierw na biały punkt, a po chwili wyciągnął z kieszeni czerwoną kartkę, którą ukarał stopera Stali. Ruiz (pozyskany w lutym z czwartoligowego CD Rincon) uderzył celnie pod poprzeczkę. Była to szósta bramka Hiszpana w ósmym występie.

Utrata bramki i zawodnika zniechęciła stalowców i do końca spotkania byli już myślami w drodze powrotnej. Kilka minut przed końcem meczu, drugą żółtą kartkę zobaczył Stasiak

Share 0 Share 0 Share