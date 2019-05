Zabawa z książką

Taki tytuł nosił konkurs zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Czytelnicza rywalizacja odbyła się 14 maja.

Konkurs adresowany był do uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy: nr 1 i 2 w Stalowej Woli, w Bojanowie, Nisku i Tarnobrzegu. Uczestnicy mieli do rozwiązania test skłdający się z 12 pytań dotyczących literatury dla dzieci i dorosłych. Ponadto konkurs obejmował przedstawienie do zaproponowanych wierszy Jana Brzechwy oraz kalambury.

Jury złożone z bibliotekarzy oceniało między innymi: kostiumy, rekwizyty i grę aktorską osób biorących udział w przedstawieniu oraz znajomość literatury i refleks.

Komisja konkursowa po podsumowaniu punktów przyznała pierwsze miejsce ŚDS w Tarnobrzegu. Drugie miejsce zajął ŚDS nr 1 w Stalowej Woli, a trzecie – ŚDS w Nisku. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary, a wszystkie Domy Samopomocy otrzymały statuetki.

Ponadto Domy Samopomocy uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody książkowe i dyplomy, a uczestnicy zakładki, notesy oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

Nagrody, upominki i dyplomy wręczyły: dyrektor MBP Ewa Biały oraz dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli Marta Król-Handzlik.