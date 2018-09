Rusza tegoroczna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Nisku

Już 16 marca wyruszy z Niska tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszą do Leżajska i Janowa Lubelskiego. EDK rozpocznie się wspólną modlitwa w czasie mszy świętej, która zostanie odprawiona o godz. 20.00 w Sanktuarium św. Józefa.

W tym roku EDK w Nisku to dwie trasy: Nisko – Leżajsk 42 km oraz Nisko – Janów Lubelski 50 km. W ubiegłorocznej edycjo wzięło udział pond 300 osób.

– W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej chodzi o wyjście poza strefę komfortu i porzucenie jej na rzecz wyzwania. Nocna wędrówka w trudnych warunkach, fizyczny i psychiczny wysiłek na granicy wytrzymałości, a czasem już poza nią, dają pątnikom doświadczenie przekroczenia siebie, swoich ograniczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi ich do prawdziwej, głębokiej zmiany – wyjaśnia Monika Krawiec, jedna z koordynatorem EDK w Nisku. – Ekstremalna Droga Krzyżowa czerpie z duchowości św. Franciszka – dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. Odbywa się zawsze w Wielkim Poście. W tym roku w rejonie Nisko pątnicy wyruszą w drogę 16 marca. Rozpoczną mszą świętą o godz. 20, a potem wyjdą na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy.

Podczas drogi krzyżowej obowiązuje zasada skupienia i milczenia. Pątnicy idą samotnie lub w niewielkich grupach. Mają ze sobą aplikację z opisem trasy i śladem GPS, ale z orientacją w terenie muszą sobie radzić sami, sami tez troszczą się o swoje bezpieczeństwo. Po drodze zatrzymują się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie czytają specjalnie dla nich przygotowane rozważania lub słuchają ich, korzystając z urządzeń mobilnych. Wędrówka kończy się zazwyczaj rano dotarciem do punktu docelowego lub miejsca wyznaczonego indywidualnie. – Niektórzy wędrują do Podwoliny, inni do Rudnika, inni do Ulanowa, w zależności od możliwości czasowych i kondycyjnych, dopasowując do swojego rytmu rozważania – dodaje.

Więcej informacji, trasy oraz szczegóły dotyczące zapisów na www.edk.org.pl oraz na FB: Nisko Ekstremalna Droga Krzyżowa