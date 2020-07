Za Trzaskowskim pod „Patriotą”

– Jesteśmy w miejscu szczególnym, pod najbardziej rozpoznawalnym dziś symbolem kojarzonym ze Stalową Wolą, pod rzeźbą „Patrioty”. Patriotyzm to również, a może przede wszystkim, branie udziału w wyborach. Więc chciałabym, aby również ten akt patriotyzmu był również domeną mieszkańców Stalowej Woli – mówiła 7 lipca była posłanka Platformy Obywatelskiej Renata Butryn, stojąc właśnie pod rzeźbą „Patriota” przy tzw. rondzie.

– Chcemy przekonać przede wszystkim młodzież i tych nieprzekonanych wyborców, w pierwszej kolejności do tego, żeby głosowali na Rafała Trzaskowskiego, ale przede wszystkim, żeby poszli na wybory i nie zostawiali wyboru tym, którzy zagłosują – apelowała dalej Renata Butryn.

Do Stalowej Woli, na zakończenie II tury kampanii Rafała Trzaskowskiego, przyjechał 7 lipca także poseł PO z naszego regionu, Paweł Poncyljusz.

– Wierzę w to, że wyborcy, czy to Szymona Hołowni, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, już nie mówiąc o wyborcach Roberta Biedronia, to są wyborcy, którzy powinni docenić wolnorynkowe podejście Rafała Trzaskowskiego, który m.in. mówi, że postawi weto za każdą ustawą, która będzie podwyższała podatki Polakom – mówił Paweł Poncyliusz…

