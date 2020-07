Za rok mistrzostwa będą Oliwi!

Do 1/16 finału mistrzostw Polski Skrzatek do lat 12 dotarła Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola. Zawodniczka trenera Włodzimierza Pikulskiego była jedyną zawodniczką z rocznika 2009, a więc o rok młodszego, której udało się zajść tak daleko w tej najważniejszej imprezie tenisowej w sezonie letnim dla dwunastolatków.

Mistrzostwa zorganizowała Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters. W eliminacjach rywalizowało 30 dziewcząt. Do turnieju głównego awansowała najlepsza ósemka. W tym gronie znalazła się Oliwia, która przystępowała do mistrzostw z 20 pozycji w rankingu PZT. W pierwszym spotkaniu pokonała reprezentantką gospodarzy, Marię Niemcewicz 6:0, 6:0, w drugim Barbarę Kostecką z Winnera Kraków 6:3 6:3. Trzeciego dnia tenisistka MKT nie udźwignęła agresywnej gry Inki Wawrzkiewicz z Sopot Tenis Klub i przegrała 4:6, 1:6. Pierwszy set był zacięty i choć Oliwia miała piłkę na 5:5, jednak popełniła podwójny błąd serwisowy. Ostatecznie Oliwia zakończyła udział w mistrzostwach Polski na 1/16 finału. Była jedyną zawodniczką z rocznika 2009, a więc o rok młodszego, której udało się awansować tak wysoko w mistrzostwach Polski. Później Sybicka zagrała jeszcze w turnieju gry podwójnej w parze z Kostecką. W pierwszym meczu dziewczęta pokonały parę Natalia Chylińska/Katarzyna Kliber (obydwie Avia Świdnik) 6:2 6:3, a w drugim meczu przegrały z Anną Kmiecik i Anną Skorupską (Park Tenisowy Olimpia Poznań) 1:6, 7:5, 5:10 i zajęły miejsca od 5-8.

