Z żartem na wirusa

Czy światowa epidemia koronawirusa zdegradowała urząd prezydenta Stalowej Woli do rangi burmistrza oraz zmieniła zasady polskiej ortografii? Na razie jeszcze nie, ale była okazją m.in. i do takich zabawnych sytuacji, jakie przynosiło nam i ciągle przynosi życie w czasach światowej zarazy. Nie mówiąc już o tysiącach memów, filmików, kawałów i rozmaitych żartów z tej ponurej korona-rzeczywistości zalewających Internet. Bo nawet w warunkach globalnej pandemii jedno pozostało bez zmian: śmiech to zdrowie.

Burmistrzem Stalowej Woli prezydent Lucjusz Nadbereżny został więc 4 kwietnia w relacji Polsatu News o wielkim odkażaniu naszego miasta za pomocą potężnej korona-armaty. No cóż, wielki był to temat i równie wielka pomyłka, bo nawet jeśli Stalowa Wola dalej się będzie tak wyludniać jak obecnie, to w świetle prawa „prezydenckim” miastem pozostanie.

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W PAPIEROWYM WYDANIU TYGODNIKA „SZTAFETA” Z 23 KWIETNIA 2020 LUB W E-WYDANIU