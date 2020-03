Z zachowaniem środków ostrożności

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli funkcjonuje na dotychczasowych zasadach realizując swoje ustawowe zadania. Wdrożono oczywiście niezbędne środki ostrożności oraz ograniczenia, które mają chronić zdrowie obywateli i policjantów. Funkcjonariusze oprócz realizacji swoich obowiązków w tym trudnym dla nas wszystkich okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wspierają także służby sanitarne. Każdego dnia, umundurowani policjanci sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanymi adresami, a także czy nie potrzebują dodatkowej pomocy.

– Policja funkcjonuje na dotychczasowych zasadach realizując swoje ustawowe zadania. Zawieszone zostały przyjęcia interesantów przez kierownictwo policji. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, zalecono ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach policji. Do dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek policji dostępne na stronach internetowych, w aplikacji „Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych – numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych). Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, zgłaszający otrzyma instrukcje, co do dalszego postępowania – wyjaśnia sierż. szt. Małgorzata Kania, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

