Z Rzeczycy Okrągłej na Wawel

Na wapiennym wzgórzu w centrum Krakowa, najdostojniejszym miejscu historycznym w Polsce, od 1970 r. pracuje prof. Kazimierz Kuczman – historyk sztuki i muzealnik, specjalista w dziedzinie malarstwa polskiego od XVI do XVIII w. oraz malarstwa włoskiego epoki renesansu.

W 2017 r. obchodził jubileusz 70. urodzin i z tej okazji jego współpracownicy z Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie uhonorowali go ofiarowanymi mu studiami o znamiennym łacińskim tytule „Tendit in ardua virtus” (cnota dąży do rzeczy trudnych). Miałem zaszczyt być zaproszony przez Jubilata na tę uroczystość i z przyjemnością w niej uczestniczyłem. Tam też dowiedziałem się o nim i jego naukowych dokonaniach o wiele więcej, niż sam mi do tej pory opowiedział.

Prof. Kazimierz Kuczman urodził się w Rzeczycy Okrągłej (gmina Radomyśl nad Sanem), ukończył liceum ogólnokształcące w Stalowej Woli (obecne LO im. KEN), a potem studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Pomimo że na jedno miejsce przypadało 10 kandydatów, zdał egzamin wstępny i zakwalifikował się na wymarzony kierunek studiów. Zwykły chłopak z radomyskiego Zasania na tak szacownej uczelni w Krakowie? Trudno mu było to sobie wyobrazić w siermiężnych latach epoki gomułkowskiej, ale jednak spełnił swoje wielkie młodzieńcze marzenie.

