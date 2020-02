Na skrzyżowaniu ulic Komisji Edukacji Narodowej i Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli od 19 listopada 2015 roku działa centralny system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W kwietniu 2018 roku na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 871 pojawiły się „sekundniki”. Statystyki wskazują, że z roku na rok spada liczba naruszeń przepisów w tym miejscu.

Kiedy w 2015 roku na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II i KEN zamontowano centralny system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym rejestrujący przejazd na czerwonym świetle, mandaty w mieście posypały się gęsto. Mieszkańcy narzekali, że naruszenia przepisów nie są wynikiem ich brawury, a m.in. szybkiej i niespodziewanej zmiany świateł. Montaż urządzeń monitorujących przyczynił się wówczas do zmniejszenia natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu. Kierowcy wybierali alternatywne trasy, znacznie obciążając tym samym drogi, które nie zostały przystosowane do tak wzmożonego ruchu. Kierowcy wielokrotnie apelowali o instalację na tym skrzyżowaniu „sekundników”, czyli wyświetlaczy czasu czerwonego i zielonego światła. Urządzenia pojawiły się w kwietniu 2018 roku. Ich legalne instalowanie jest w Polsce możliwe zasadniczo od niedawna – dzięki rozporządzeniu, które weszło w życie w lipcu 2017 r.

Funkcjonowanie obu instalacji przyczyniło się do spadku liczby naruszeń przepisów związanych z niestosowaniem się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem takie naruszenia zagrożone są karą grzywny od 300 do 500 zł. Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w 2016 roku odnotowano 4720 naruszeń przepisów na tym skrzyżowaniu, w 2017 roku liczba tych naruszeń spadła do 2704, w 2018 było to 1780 naruszeń, zaś w roku 2019 odnotowano 422 naruszenia przepisów.