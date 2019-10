Z Krakowa z trzema punktami

Trzecie wyjazdowe zwycięstwo odniosła „Stalówka”. Po raz pierwszy w historii spotkań ligowych, naszej drużynie udało się zdobyć stadion Garbarni. Stal przystępował do sobotniego spotkania po zwycięstwie ligowym w Legionowie i pucharowym w Policach, „brązowi” po dwóch porażkach u siebie, z GKS-em Katowice i Bytovią. Ciąg zdarzeń został zachowany. „Zielono-czarni” wygrali trzeci, a krakowianie przegrali po raz trzeci z rzędu.

W meczu Stali na krakowskiej Rydlówce, ciekawie było od samego początku. Obie ekipy postawiły na ofensywne granie i podobało się to blisko 400-osobowej widowni. Już w 12. minucie bardzo bliski umieszczenia piłki w bramce był Łukasz Zjawiński, jednak ta przeleciała obok słupka. Większą precyzją wykazał się kapitan Stali, Bartosz Sobotka. Sędzia odgwizdał rzut wolny dla Stali tuż za linią pola karnego. Nad piłkę przebiegł Ciepiela, a piłkę uderzył Sobotka. Wylądowała on w górnym rogu krakowskiej bramki.

Następny kwadrans gry należał do gospodarzy. W 26. minucie kapitalną, co najważniejsze, skuteczną robinsonadą popisał się Krystian Kalinowski, przenosząc piłkę nad poprzeczkę po mocnym strzale Bartłomieja Mruka z 17 metrów. Chwilę później bramkarz „Stalówki” błysnął po raz drugi, wybijając na róg kąśliwe uderzenie po ziemi, Kamila Kuczaka.

Pod koniec pierwszej połowy Garbarnia oddała inicjatywę Stali. W 43. minucie dobrze pod bramką rywala zachował się Bartłomiej Ciepiela, który otrzymał szansę gry od pierwszej minuty i gdyby nie przytomne zachowanie w bramce Kozioła, to 18-latek cieszyłby się ze strzelenia pierwszego gola w II lidze. Ale.. co ma wisieć, nie utonie. Kilkadziesiąt sekund później, po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, bramkarza Garbarni popełnił błąd. Ciepiela tak uderzył piłkę z boku pola karnego, że ta przeleciała nad obrońcami Garbarni i próbującym jej sięgnąć głową, i… wpadła do bramki.

W 51. minucie mogło być 0:3. Po centrze z lewej strony, obok bramki „główkował” Łukasz Zjawiński. Zamiast kolejnego trafienia dla gości. gola strzelili „garbarze”. Mateusz Duda zgrał piłkę głową Krzysztofowi Szewczykowi, a ten – także głową – ulokował ją z bliska w bramce Stali. a, a ten tą samą częścią ciała z bliska ulokował piłkę w bramce. Zespół trenera Surmy zaatakował ze zdwojona siłą, ale w 70. minucie na tablicy wyników po stronie gości, dwójkę zastąpiła trójka. Robert Dadok przedryblował po swojej stronie Mateusza Dudę i spod linii końcowej posłał piłkę wzdłuż pola bramkowego. Adam Waszkiewicz okazał się szybszy od defensorów Garbarni i z paru metrów skierował piłkę do bramki.

Stal mogła wygrać wyżej. W ostatnich sekundach meczu, bliski zdobycia bramki był Przemysław Stelmach.

GARBARNIA – STAL 1:3 (0:2)

0-1 Sobotka (20), 0-2 Ciepiela (45), 1-2 Szewczyk (56), 1-3 Waszkiewicz (70)

GARBARNIA: Kozioł – Kowalski, Duda, Masiuda, Mruk, Marszalik – Szewczyk (84 Włodyka), Kuczak, Kołbon, Słoma (79 Wyjadłowski) – Feliks (46 Surmiak).

STAL: Kalinowski – Waszkiewicz, Witasik, Kiercz, Jarosz, Sobotka – Ciepiela (76 Mistrzyk), Stelmach, Pietras (68 Jopek), Dadok (79 Michalik) – Zjawiński (71 Fidziukiewicz).

Sędziował Mateusz Bielawski (Mysłowice). Żółte kartki: Masiuda – Ciepiela, Witasik. Widzów 357.