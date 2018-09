Z Hiszpanii przywieźli złoto i srebro

Chór Gaude Vitae ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli wybrał się w kolejną zagraniczną podróż muzyczną. Tym razem chórzyści wzięli udział w prestiżowym 8. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” w Lloret de Mar w Hiszpanii, przywożąc ze sobą złotą i srebrną nagrodę.

W konkursie, który odbywał się w dniach 11-15 września, udział wzięły 22 zespołu z Europy i Azji, w tym 11 z Polski. Uczestnicy byli podzieleni na 5 kategorii wiekowych, a każdy zespół mógł wziąć udział w kilku kategoriach muzycznych. Do wyboru była: muzyka sakralna, folklor, muzyka katalońska, muzyka pop oraz twórczość Pau Casalsa. Gaude Vitae „zawalczyło” z seniorami z Polski, Hiszpanii, Włoch i Francji w dwóch kategoriach: muzyka pop oraz folklor.

– Nasza radość z możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu jest ogromna. Wysłuchanie i obejrzenie świetnych chórów z Europy i Azji w różnych kategoriach wiekowych jest wspaniałym, bardzo cennym doświadczeniem dla zespołu – mówi Ewa Woynarowska, dyrygentka chóru.

5 osobowe międzynarodowe Jury w składzie: Prof. Elżbieta Wtorkowska (Polska), Prof. Natalia Komarova (Rosja), Prof. dr hab. Jan Borowski(Polska), Prof. dr Milan Pazurnik ( Słowacja), doceniło występ polskiej grupy, przyznając im wysokie noty punktowe. Gaude Vitae w kategorii pop zdobyło złoty dyplom, a w folku – srebrny.

– Nasz chór był chwalony przez jurorów za radość śpiewania, za to że to nie jest taka grupa smutnych staruszków, ale wręcz przeciwnie, że są ożywieni i dobrze wiedzą o czym śpiewają. Docenili to, że potrafimy się poruszać, dobrze interpretować i do tego jeszcze czysto śpiewać. Mówili nam „Trzymajcie się razem”, „Oby tak dalej”, co jest dla nas bardzo motywujące – dodaje Ewa Woynarowska.

Wyjazd do Hiszpanii był dla członków zespołu również okazją do zwiedzania nowych miejsc. We Włoszech podziwiali uroki Wybrzeża Liguryjskiego. Zwiedzili Veronę i Genuę. Z kolei w Hiszpanii zachwycili się Barceloną.

Rozśpiewani chórzyści nie poprzestali tylko na występach festiwalowych, ruszyli w miasto, aby ze swoją muzyką dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Śpiewaliśmy w Katedrze św. Eulalii oraz przed Sagradą Familią w Barcelonie, jak i wielokrotnie w kościołach, które zwiedzali po drodze.

Wyjazd chóru wsparli: Prezydent Miasta Stalowej Woli, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Starosta Powiatu Stalowowolskiego, Stalprzem, Telewizja Kablowa STELLA, Sanbank oraz firmy Cerkamed i Lech S.J.