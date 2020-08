Z Cracovii do Stali

Dwóch nowych piłkarzy podpisało umowę na grę w Stali Stalowa Wola, 20-letni obrońca Michał Zięba i 17-letni pomocnik Maciej Wojtak.

Zięba jest wychowankiem Hutnika Kraków, później występował w Progresie Krakowa, a ostatni czas spędził w drużynie juniorów i rezerwach Cracovii. W trakcie pobytu w krakowskim klubie był powoływany do reprezentacji Polski U15 i U18. Został wypożyczony na rok z opcją wykupu.

Z Cracovii – na zasadzie transferu definitywnego – przychodzi także Wojtak, który pochodzi z Podwoliny i jest absolwentem Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku. Piłkę nożną zaczął trenować w Sokole Nisko w wieku 7 lat. W roku 2017 przeniósł się do Stali Stalowa Wola i szybko trafił do kadry województwa podkarpackiego, którą w tamtym czasie prowadził trener trampkarzy starszych Stali, Wojciech Fabianowski. Nowy nabytek „Stalówki” był powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski U-15, za kadencji trenera Marcina Dorny.

Share 0 Share Share