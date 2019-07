Z Austrii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy, i oczywiście z Polski

Takiego turnieju o puchar prezydenta Stalowej Woli, a liczy on sobie już kilka lat, nigdy wcześniej nie było. Po raz pierwszy miał on obsadę międzynarodową. Do rywalizacji przystąpili amatorzy z Austrii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy.

W turnieju open królował Emil Broniewicz ze szwedzkiego Orebro. Marsz po zwycięstwo rozpoczął od wygranej z Michałem Boguckim z Lublina 6:0, 6:1. W drugim meczu pokonał Karola Kusio z Radomia 6:2, 6:2, w ćwierćfinale odprawił rozstawionego z numerem 1 Konrada Maciejewskiego z Rzeszowa 6:7, 6:3, 10:7, w półfinale Damiana Chabrowskiego z Lublina 6:3, 6:0, a w finale wielokrotnego zwycięzce turniejów stalowowolskich Łukasza Puka z Kraśnika 6:4, 6:4.

Także w kategorii 40+ fanfary zagrały dla gościa z zagranicy. Był nim Ukrainiec Maryan Shved. Pochodzący ze Lwowa zawodnik wystąpił w czterech zwycięskich dla siebie pojedynkach, w których stracił zaledwie 8 gemów. W pierwszej grze pokonał stomatologa z Sędziszowa Młp., Marcina Bukiewicza 6:0, 6:2, następnie nie dał szans turniejowej „dwójce”, Krzysztofowi Karwańskiemu z Rzeszowa 6:1, 6:0, w półfinale nie pozwolił na nic Januszowi Doboszowi z Lublina, wygrywając 6:1, 6:1, a w meczu finałowym bez większych problemów poradził sobie z Grzegorzem Szczotką z Jarosława, kończąc go w dwóch setach 6:3, 6:0.

Kategoria 50+ należała do…nas. To znaczy do Roberta Stępnia, reprezentanta Stalowej Woli. Były zawodnik Stali zakończył zmagania z kompletem czterech zwycięstw. Pokonał Dariusza Plutę z Lublina 6:0, 6:0, Mariusza Fundamenta z Krakowa 6:2, 6:1, Roberta Velghe z Austrii, 6:1, 6:1, a w spotkaniu z Jackiem Kowalem otrzymał walkower. Miejsce drugie przypadło Fundamentowi, a trzecie Dariuszowi Plucie.

W kategorii 60+ po raz kolejny triumfował na stalowowolskich kortach mielczanin Aleksander Tor, który w finale pokonał innego stałego uczestnika amatorskich zmagań w naszym mieście, Janusza Cacha z Jarosławia, 6:2, 7:5. Miejsce trzecie zajęli: Jan Papierz (Zamość) i Adam Konefał (Stalowa Wola).

W turnieju pań pierwsze miejsce zajęła Jolanta Michalska z Wrocławia, która odniosła w grupie komplet zwycięstw. W pierwszym spotkaniu pokonała Zuzannę Drelę z Pionek 7:6, 6:7, 10:2, w drugim Ninę Chrzanowską-Szczygielską z Jasła 6:2, 7:5, w trzecim Gabrielę Gregorczyk z Radomia 6:2, 6:2. Miejsce drugie zajęła Drela, a trzecie Gregorczyk.