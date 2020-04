Z armatki w koronawirusa. Trwa dezynfekcja ulic w Stalowej Woli

Od dwóch dni po ulicach Stalowej Woli jeździ pojazd ze sprzętem rozpylającym płyn dezynfekujący. – Specjalnym, bezpiecznym dla ludzi i środowiska środkiem dezynfekowane są ulice i chodniki – zapewnia urząd miasta.

Pojazd eskortują samochody Miejskiego Zakładu Budynków, a także strażacy z OSP Stalowa Wola.

Z głośników emitowany jest komunikat: Uwaga! Decyzją prezydenta miasta Stalowej Woli trwa proces dezynfekcji miasta. Prosimy o opuszczenie drogi i chodnika. Płyn jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin i środowiska. Działamy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Stalowej Woli.

Jak informuje urząd miasta, do dezynfekcji służy unikalna konstrukcja polskiej firmy Supersnow – Armatka 700ASE. Na co dzień służyła do produkcji śniegu, teraz została specjalnie przygotowana do tego, żeby odkażać miejsca publiczne.

Na naczepie oprócz samej armatki znajduje się agregat oraz 19 zbiorników, każdy o pojemności 1 tys. litrów. Pozwala to na przejechanie około 30 km trasy przy szerokości oprysku 8 metrów. W ciągu minuty wytwarza około 10 miliardów kropli, co pozwala rozprowadzić środek dezynfekcyjny dość równo po całej zakładanej powierzchni.

Jaki roztwór rozpylany jest na terenie miasta? – Podchloryn sodowy w odpowiednim bezpiecznym stężeniu – środek ten jest używany w przemyśle spożywczym, w medycynie oraz w instalacjach wodociągowych. Jest całkowicie bezpieczny, przy tym ma właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne – informuje urząd miasta.