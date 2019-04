XXXI Bieg Konstytucji 3 Maja

W czwartek, 3 maja na stalowowolskich Alejach Jana Pawła II odbędzie się XXXI Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 Maja w Stalowej Woli. Start i meta na wysokości Bazyliki Konkatedralnej. Bieg główny rozegrany zostanie na 5 km trasie. Wcześniej odbywać się będą biegi dziecięce i młodzieżowe na 250, 400 i 800 m.

W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, zrzeszeni i niezrzeszeni, którzy ukończyli 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.

Zapisy do biegu głównego na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.kksvictoria.pl do 27 kwietnia lub osobiście w biurze zawodów (Dom Katechetyczny) oraz w dniu zawodów, 3 maja, od 10 do 14.

Na zwycięzców, a także zdobywców drugich i trzecich miejsc w biegu głównym, czekać będą nie tylko medale i puchary, ale także nagrody pieniężne: 600 zł (I miejsce), 400 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce) – oczywiście oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. Pieniążki otrzymają także najlepsi zawodnicy, zdobywcy miejsc 1-4, poszczególnych kategorii wiekowych: 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat (mężczyźni), powyżej 50 lat (kobiety), 60-69 lat, powyżej 70 lat – odpowiednio 120, 100, 80 i 60 zł.

