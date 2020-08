Przed nami jeden z najbardziej prestiżowych amatorskich turniejów tenisowych w Polsce, bardzo lubiany przez miłośników tenisa – XVIII memoriał Bogdana Gajewskiego, który odbędzie się w najbliższy weekend na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. Zgłoszenia do turnieju tylko przez system TPO. Zamknięcie list w czwartek, 27 sierpnia do godziny 23.59. Turniej zakwalifikowany jest do rangi 2. Pula nagród wynosi 10 ooo PLN.

W ubiegłym roku w memoriale wzięło udziało 51 tenisistek i tenisistów. Turniej open zakończył się zwycięstwem Mariusza Gosika z Warszawy. który pokonał w finale Filipa Sobczyka z Niska. Wśród pań triumfowała Natalia Kowalczyk (Warszawa), miejsce drugie zajęła Katarzyna Pabisz z Jasła.

Share 0 Share Share