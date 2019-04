Wzorem praojców naszych

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku radomyskie Święta Wielkanocne miały wyjątkowy charakter. Wszystko za sprawą Armii Tureckiej, która od czasów odsieczy wiedeńskiej zaciąga wartę przy Grobie Pańskim. Turkom towarzyszy Orkiestra Dęta.

Armia Turecka zebrała się w Wielki Piątek i przy dźwiękach werbli przemaszerowała ulicami Radomyśla do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia. Po złożeniu Pana Jezusa do grobu zaciągnęli pierwszą wartę i tak stali na straży aż do niedzielnego poranka.

Pierwsza defilada odbyła się po sobotnim nabożeństwie podczas, którego rozbrzmiała „Gloria”, a ze sztandaru i kolorowych, tureckich nakryć głowy zniknęły żałobne kiry. W Wielką Niedzielę Armia Turecka odwiedziła mieszkańców Grabczyn i Radomyśla. Dzień później „turki” gościły w Żabnie.