Wystawa poświęcona życiu na Kresach

[Zdjęcia] Wystawa zatytułowana „Kresy moje, utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli”, to nowa propozycja Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Ekspozycja przedstawia życie Polaków na Kresach z perspektywy zwykłych ludzi, mieszkańców tamtych stron, którzy dzisiaj związani są ze Stalową Wolą.

– Od kilku lat staram się przywracać głos tym, którym ten głos zabrano. W 2014 roku wspominałam rozwadowskich Żydów, którzy przez 70 lat byli w bycie nieistnienia. Później przyszła kolej na Pławo i jego mieszkańców, gdzie przywracałam pamięć o miejscowości, na gruntach której powstała Stalowa Wola. Teraz przyszedł czas na to, żeby poświęcić uwagę, innej części społeczności naszego miasta, czyli Kresowianom. Jak się okazało jest to spora grupa osób, która składa się na naszą lokalną społeczność. Im też można powiedzieć, że zabrano głos, ponieważ po 1945 roku nie przyznawali się, że byli ze Wschodu, że przyjechali z terenów byłej Polski. I mimo tego, że po 1989 roku coraz więcej ludzi odważyło się mówić o swojej historii, to jednak podczas zbierania materiałów, spotkałam się z obawami, aby o pewnych rzeczach nie mówić, aby wykreślać pewne elementy ze wspomnień – mówi Elżbieta Skromak, kurator wystawy.

Wystawa w muzeum została podzielona na kilka części. Opowieść o Kresach zaczyna się od pokazania jak wyglądały wnętrza domów dawnych Kresowian. Kolejna część poświęcona jest pejzażowi kresowemu. Ukazane jest nie tylko piękno tamtej ziemi ale także swoisty tygiel kulturowy i religijny. Pokazane zostały też bardzo ciekawe aspekty związane z wychowaniem patriotycznym.

Inna część wystawy poświęcona jest odbudowie Kresów, czyli czasom do 1939 roku, kiedy to wiele osób na tamtych terenach tworzyło nową jakość życia, odbudowując zniszczone miasta, miasteczka. Dalej w rozdziale „Tułaczy los” widzimy dramaturgię życia tamtejszej ludności. Wybuch II wojny światowej doprowadził do olbrzymiej gehenny Polaków, którzy tam mieszkali. W tej części możemy odnaleźć przedmioty przywiezione na nasze tereny, ale także dokumenty, które pokazują jak przebiegały etapy repatriacji. Na koniec ekspozycja łączy się ze współczesnością. Mówi o tym jak stalowowolanie przywracają pamięć o Kresach. W tym miejscu znajdziemy również interaktywną mapę, na której odwiedzający, mający swoje korzenie na Kresach, mogą zaznaczyć, z której części dokładnie wywodzi się ich rodzina.

Wystawa w Muzeum Regionalnym powstała przy współpracy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub w Stalowej Woli oraz wielu stalowowolan, którzy są związani z Kresami. Pokłosiem muzealnej pracy badawczej będzie publikacja o tym samym tytule.

Dla zwiedzających ekspozycja będzie czynna do 23 lutego 2020 roku