Wystawa fotograficzna młodych artystów

[Zdjęcia] „Obiektywem malowane” – Taki tytuł nosi wystawa, którą od 7 lutego możemy oglądać w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Jej autorami są uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego.

To już piąta artystyczna odsłona uczniów kształcących się w „Ekonomiku” na kierunku fototechnik. W tym roku dołączyli do nich również słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W sumie na wystawie możemy zobaczyć prace 23 artystów-fotografików młodego pokolenia.

– Tradycją już stało się, że właśnie absolwenci fotograficznych kierunków w „Ekonomiku” mają możliwość pokazania swoich prac w Spółdzielczym Domu Kultury i nie tylko, bo potem te wystawy wędrują po różnych miejscach. Na ekspozycji znajduje się ponad czterdzieści prac, bo każdy z artystów prezentuje dwa swoje zdjęcia. Każdy pokazał to co najbardziej lubi fotografować, czy też to co najlepiej mu wychodzi. Mamy portrety, przyrodę krajobrazy, fantastyczne malarskie grafiki, które są połączeniem fotografii i montażu – mówi Karolina Gołos, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 3 .

W prezentowanej kolekcji ujrzeć można klasyczne podejście do wykonywanych zdjęć, jak również zupełnie nowatorskie wykonanie prac. Projekty przeplata młodość i doświadczenie, teraźniejszość i przeszłość, biel, czerń i kolor, klasyczne techniki fotograficzne i cyfrowa rzeczywistość.

Wystawa dostępna będzie do 21 lutego.