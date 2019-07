Wystawa czterech artystek

Joanna Kałdan, Agnieszka Wielewska, Natalia Buchta, Barbara Iwańska to autorki wystawy zatytułowanej „Miasto i sen”, którą od piątku można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Kuratorem wystawy jest prof. Adam Brincken, znany i ceniony artysta, nauczyciel akademicki i wykładowca.

– W tym aktualnym zalewie czasem marnej jakości feminizmu malarskiego, takiego epatowania krzykliwością, czasem z nie do końca trafionym sensem to te cztery młode artystki są sobą. To nie jest malarstwo na zamówienie, to jest malarstwo wypływające z nich samych, bardzo osobiste, bardzo wewnętrzne, ale w związku z tym i prawdziwe – mówił prof. Adam Brincken.

Autorki prezentowanych na wystawie „Miasto i sen” prac to utalentowane absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Adama Brinckena. Za swoje osiągnięcia artystyczne były niejednokrotnie nagradzane. Wystawiały prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wystawa swoją premierę miała w Częstochowie, tam każda z artystek miała swoją odrębną przestrzeń. W Stalowej Woli ekspozycja prezentowana jest w nowej odsłonie bowiem prace absolwentek ASP przeplatają się ze sobą.