Wystawa rysunku i malarstwa Mariusza Bajka

W niedzielę w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Mariusza Bajka. Na ekspozycji można obejrzeć rysunki prezentujące chrześcijańskie symbole i drewniane miasteczka oraz kilka obrazów.

Mariusz Bajek to rysownik i stalowowolski regionalista. W swojej twórczości przedstawia głównie przydrożne krzyże, kapliczki, cerkwie i kościoły oraz zanikającą architekturę małych miasteczek i wsi. Ukazuje odchodzącą już starą architekturę, tak mocno wpisaną w naszą tradycję i bliską sercom każdego z nas. Utrwala na kartkach papieru to wszystko co być może za kilka lub kilkanaście lat przestanie istnieć, zniszczone upływem czasu.

Na wystawie artysta prezentuje dwa cykle rysunku i kilka prac malarskich. Pierwszy cykl dotyczy chrześcijańskich symboli, drugi zaś to drewniane miasteczka. Tu możemy zobaczyć drewnianą zabudowę z Ulanowa, Krzeszowa czy Zwierzyńca. Na ekspozycji prezentowany jest także rysunek będący rekonstrukcją rynku w Krzeszowie wykonaną w oparciu o stare fotografie.

Na wystawie można zobaczyć również kilka obrazów autorstwa Mariusza Bajka. Artysta przyznał, że generalnie uważa się za rysownika w związku z czym swoje obrazy traktuje z przymrużeniem oka.