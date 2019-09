Wysokie loty Sokołów

Bez większych problemów uporał się z rezerwami Siarki w ostatniej kolejce, lider stalowowolskiej okręgówki, Sokół Nisko. Pod koniec pierwszej połowy po raz pierwszy pokonał Kieliszka Tyczyński i od tej pory grało się już piłkarzom trenera Leśniowskiego dużo lżej. Po przerwie w pierwszym kwadransie gry, w ciągu dosłownie stu sekund niżanie zdobyli kolejne dwie bramki (Więcław, Urban) i było „posprzątane”.

W takim samym stosunku wygrał Sokół Kamień. Drużyna trenera Marka Kusiaka podejmowała beniaminka ze Stalów i to spotkanie miało podobny do meczu w Nisku. Przed przerwą gospodarze zdobyli jedna bramkę (Kobylarz), a po zmianie stron, w odstępie czterech minut, dołożyli kolejne dwa trafienia (Woźniak, Bajtek) i można było cierpliwie czekać na ostatni gwizdek sędziego Wilka.

Najwyżej jednak z trzech Sokołów stalowowolskiej „okręgówki”, latał ostatnio ten z Sokolnik. W niedzielę przyjechali na jego boisko „franciszkanie” z Jelnej i raczej tego spotkania miło wspominać nie będą. Wracali z bagażem sześciu goli.

Trzeci już mecz przegrała Stal Gorzyce. Póki co „biało-niebiescy” są tylko na papierze kandydatem do awansu.

SOKÓŁ NISKO – SIARKA II 3:0 (1:0)

1-0 Tyczyński (41), 2-0 Więcław (57), 3-0 Urban (59)

SOKÓŁ: Drzymała – Lewiński (60 Wieprzęć), Więcław, Maciorowski, Wojtak (85 Szpyra), Tyczyński, Drelich, Juda (88 Dudek), Szewczyk (70 Wąs), Tabaka, Urban.

SIARKA: Kieliszek – Wdowiak, Misiak, Wawrylak, Wiktor (46 Fornek), Orzechowski, Kowalik, Świderski (30 Turek), Jańczyk (77 Frańczak), D’Apollonio (75 Mazur), Mróz.

Sędziował Mariusz Myszka (Stalowa Wola). Żółte kartki: Szewczyk, Buda, Wojtak.

W pozostałych meczach:

Sokół Kamień – Transdźwig 3:0 (1:0), Kobylarz, Woźniak, Bajtek, Sokół Sokolniki – Francesco 6:1 (3:0), Michalski 2, Surdy 2, Czachór, P.Miazga (samob.) – Golik, Olimpia – Stal Gorzyce 2:0 (1:0), Błażejowicz, Bąk, Pogoń – Łowisko 2:2 (2:1), Baj, Dróżdż – Iwanicki, Kobylarz, Słowianin – Bukowa 0:2 (0:2), Kaczmarczyk, Tofil, Brzyska Wola – Stal Nowa Dęba 3:0 (1:0), Wilkos, Hacia, Wrona.

7. kolejka, 14 września: Stal Nowa Dęba – Słowianin (16), Stal Gorzyce – Unia (16), Zdziary – Brzyska Wola (16.30), 15 września: Bukowa – Sokół Sokolniki (11), Siarka II – Pogoń (11) Transdźwig – Sokół Nisko (16), Francesco – Sokół Kamień (16), Łowisko – Olimpia (16).