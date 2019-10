Wysoka wygrana lidera z Niska

Żadnej taryfy ulgowej dla beniaminka z Jelnej, nie zastosowali piłkarze Sokoła Niska, gromiąc parafialną drużynę Francesco 7:1. Wynik meczu otworzył Wojciech Tyczyński. Sześć minut później, ponownie zaskoczył bramkarza gospodarzy. Prowadząc 2:0, Sokół „zdrzemnął” na chwilę i stracił bramkę. Jak się później okazało, było to jedyne celne trafienie piłkarzy z Jelnej w tym meczu.

Ciekawe widowisko stworzyły zespoły Bukowej i Transdźwigu. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie, gola strzelił Adrian Golik. Pięć minut później wyrównał Jakub Rzepiela, a w 18. minucie, preferujący ofensywną grę piłkarze ze Stalów, znowu umieścili piłkę w bramce Majewskiego i spotkanie nabrało jeszcze większych rumieńców. Przed przerwą Łukasz Brzeziński pokonał Roberta Biało i mecz zaczynał się jakby od nowa. Po zmianie stron beniaminek po raz drugi objął prowadzenie, ale cieszył się z niego tylko przez kilka minut, bo o swoich snajperskich umiejętnościach przypomniał sobie Paweł Kaczmarczyk.

Bukowa po raz kolejny przez cały mecz grała wyjściową jedenastką. Trener Transdźwigu wprowadził do gry po przerwie aż pięciu nowych zawodników. – Problemy kadrowe to nasza… specjalność – śmieje się grający trener Bukowej, Dariusz Bartnik. – Nie ma kolejki, żeby nie wypadł mi ktoś ze składu, ale jakoś dajemy sobie radę. W pierwszej połowie za dużo było niedokładności w naszej grze w obronie, ale po przerwie wyglądało to dużo lepiej. Szkoda, że brakowało nam z przodu w niektórych sytuacjach ostatniego podania, bo rywal był do ogrania.

W zespole z Bukowej kolejne dobre występy zanotowali najmłodsi jej piłkarze, Adrian Golik i Jakub Lebioda.

Do Zdziar przyjechał Sokół Sokolniki, który w sześciu wcześniejszych meczach zdobył komplet punktów. Tym razem nie tylko nie dopisał kolejnego zwycięstwa, ale wrócił z bagażem sześciu goli. Trzy strzelił Wojciech Sobiło, a dwie Julian Cupak.

Sześć bramek zdobyli także piłkarze Stali Gorzyce. Słowianin na ich boisku nie miał nic do powiedzenia. Podobnie jak drużyna z Nowej Dęby w konfrontacji z Sokołem Kamień.

W nadchodzącej kolejce do wicelidera przyjedzie zespół ze Zdziar, a do Niska na mecz z Olimpią Pysznicą, wybiera się wiceminister sprawiedliwości, Marcin Warchoł. Podobno będzie miał coś do przekazania Sokołowi…

9. kolejka

FRANCESCO – SOKÓŁ 1:7 (1:3)

0-1 Tyczyński (11), 0-2 Tyczyński (17), 1-2 P.Miazga (28), 1-3 Urban (29), 1-4 Urban (46), 1-5 Juda (60), 1-6 Juda (77), 1-7 Więcław (87).

FRANCESCO: Jagiełło (80 Wiatr) – Rychel, Wośko, Zygmunt, D.Miazga (88 o. Klaudiusz), P.Miazga (60 Niemczyk), Iskra, B. Miazga, Stopyra (85 Chmura), Bielak (75 Półćwiartek), Fimiarz (75 Leśko).

SOKÓŁ: Drozd (82 Habiger) – Lewiński, Stępień, Maciorowski, Wojtak (57 Wieprzęć), Tyczyński (78 Sojecki), Drelich (70 Więcław), Juda, Szewczyk, Buda (75 Szpyra), Urban (55 Wąs).

BUKOWA – TRANSDŹWIG 3:3 (2:2)

1-0 Golik, 1-1 J.Rzepiela (14), 1-2 Jeczeń (18), 2-2 Brzeziński (37), 2-3 J.Rzepiela (49), 3-3 Kaczmarczyk (56).

BUKOWA: Majewski – Cichoń, Ożóg, Wołoszyn (31 Tofil), Bednarczyk, Brzeziński, D.Bartnik, Partyka, Lebioda, Golik, Kaczmarczyk.

TRANSDŹWIG: Biało – Janeczko, Grobelski, Stala, Dziuba (75 Walski), J.Rzepiela, R.Rzepiela (74 Stybel), Jeczeń (65 Saja), Szlęk (60 Pyszczek), Kabata, Stąporski (89 Kuraś).

Żółte kartki: Tofil – Pyszczek.

W pozostałych meczach:

Zdziary – Sokół Sokolniki 6:0 (2:0), Sobiło 3, Cupak 2, Wojtas, Stal Nowa Dęba – Sokół Kamień 0:3 (0:1), Rychel 2, Kobylarz, Stal Gorzyce – Słowianin Grębów 6:1 (1:1), Szymanek 3, Tur, Winiarski, Partyka – Walicki, Łowisko – Brzyska Wola 3:2 (2:1), Olko, Bąk, Kobylarz – Hacia, Staroń, Siarka II – Unia Nowa Sarzyna 1:5 (1:2), Gębalski – Łuczak 2, Filip, Błajda, Madej, Pogoń Leżajsk – Olimpia Pysznica 0:0.