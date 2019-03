Wyremontują ulicę Dąbrowskiego

Na ostatniej sesji stalowowolscy radni przyjęli uchwałę pozwalająca na dokonanie za pomocą aneksu zmiany porozumienia zawartego w 2011 roku pomiędzy gminą Stalowa Wola, a powiatem stalowowolskim w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 2502R – ulicy Dąbrowskiego. W porozumieniu z 2011 roku miasto przyjęło do wykonania dokumentację projektową oraz przebudowę drogi powiatowej.

Obecnie miasto chce tę drogę zrealizować wspólnie z powiatem wykorzystując możliwości zarządcy drogi do pozyskania dotacji zewnętrznej na realizację tej inwestycji w wysokości 80 proc. Według zaktualizowanych założeń miasto przygotuje dokumentację projektową dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli”, którą później przekaże do powiatu. Powiat Stalowowolski wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu dotacji powiat zrealizuje zadanie. Gmina Stalowa Wola pokryje natomiast wszystkie koszty realizacji zadania leżące po stronie wykonawcy w tym m.in. koszty odszkodowań, koszty wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie i koszty niekwalifikowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli konieczna jest ze względu na zmiany w układzie komunikacyjnym jakie niesie za sobą planowana rewitalizacja Rozwadowa. Ciężar komunikacyjny z ul. Rozwadowskiej zostanie przeniesiony na ul. Dąbrowskiego i ulice do niej przyległe.