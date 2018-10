Wypadki chodzą po ludziach

Który to już ranek dowozisz swoje dzieci do szkoły? A może, gdy zapinasz pasy, pierwsze co robisz to włączasz radio i głośna muzyka nakręca Cię na dzień pełen wyzwań w pracy? Zasiedziałeś się przy porannej lekturze internetu i tylko cud uratuje Cię od stania w korku, jeśli nie wyjedziesz spod bloku w przeciągu 5 minut? Nie jesteś sam – my wszyscy jesteśmy bohaterami podobnych historii. Witaj w klubie, to my kierowcy!

To my dojeżdżamy do pracy, na studia, do urzędów. Dowozimy rodzinę i znajomych. Przy tym skręcamy, wyprzedzamy, parkujemy, trąbimy, a czasem nawet zaklniemy, choć wiemy, że to nic nie zmieni. A teraz pomnóż proszę te czynności przez ilość kierowców i ich aut, które mijasz każdego dnia pokonując kilometr, za kilometrem…. Dobrze wiesz, że nie będziemy tego liczyć, ale wiesz także, że skala interakcji w jakich uczestnicz. Twoje auto w ruchu drogowym jest wielka. Zapewne nie zaskoczę Cię, jeśli powiem, że będzie jeszcze większa.

30 milionów pojazdów

Każdego miesiąca w Polsce rejestruje się około 46 tysięcy samochodów osobowych i kilka tysięcy motocykli. Kupujemy, rejestrujemy, jeździmy. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, więc również ubezpieczamy. Kolizje zdarzają się każdemu, uwierz mi, oto liczba: – tyle kolizji zgłoszono do Policji w zeszłym roku. Nie ważne czy jesteś kierowcą od wczoraj, czy od lat. Nie istotne czy przejechałeś sto, czy setki tysięcy kilometrów. Jesteśmy ludźmi, a ludzie popełniają błędy. Twój mały błąd, dosłownie chwila nieuwagi – tylko tyle trzeba żebyś stał się sprawcą kolizji.

Bądź o krok do przodu

Nawet niewielka kolizja, która powstała z Twojej winy będzie dla Ciebie stresująca, a co dopiero wypadek. Nagły huk i już wiesz, że uszkodziłeś czyjeś auto i swój samochód. Pierwsze o czym myślisz to czy nikomu nic się nie stało. Reszta dzieje się często poza Twoją kontrolą – jesteś w szoku, a do tego stres paraliżuje. Wiesz, że masz najtańsze OC, na którym zaoszczędziłeś, ale czy warto było? Jakie wydatki czekają Cię dalej?

Więcej niż OC

Już teraz poświęć chwilę i zastanów się, dlaczego warto dołączyć do prawie połowy właścicieli pojazdów, którzy poza ceną polisy kierowali się również:

– rozszerzonym zakresem usług które ona oferuje (np. ochrona zniżek, zielona karta)

– łatwością nawiązania

– z ubezpieczycielem w momencie kolizji

– sprawnym rozliczeniem szkody.

Wykorzystaj dostęp do internetu – szybko i łatwo znajdziesz tutaj informacje o polisie dostosowanej do Twoich potrzeb. Tę wybiera już ponad 30 procent posiadaczy aut, którzy nie tylko są zadowoleni z wygody i łatwości zawarcia polisy ubezpieczeniowej drogą cyfrową, ale również deklarują chęć skorzystania ponownie z tej formy.