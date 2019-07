Wypadek w Tarnobrzegu. 39-latek trafił do szpitala

39-letni kierowca osobowej kii trafił do szpitala po zderzeniu się z volkswagenem golfem. Do groźnego wypadku doszło wczoraj w centrum Tarnobrzega. Wstępnie ustalono, że 18-latek, jadąc golfem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego zderzył się z kią, która następnie wjechała w latarnię. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przebieg wypadku.

4 lipca po godz. 22, dyżurny jednostki policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Dekutowskiego i Targowej w Tarnobrzegu. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że 18-letni kierowca volkswagena golfa, jadąc ul. Dekutowskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z osobową kią. Siła uderzenia pojazdów zepchnęła kię z jedni w latarnię uliczną. 39-letni kierowca kii z obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca golfa oraz czterech jego pasażerów nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Policjanci ustalili, że kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali oględziny pojazdów, dokumentację fotograficzną oraz ustalili świadków zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.

Info: KMP Tarnobrzeg