Wypadek w Knapach. Utrudnienia na drodze nr 872

56-letni mężczyzna trafił do szpitala, po potrąceniu przez samochód marki renault. Do wypadku doszło w Knapach na drodze wojewódzkiej nr 872 w gminie Baranów Sandomierski. Na chwilę obecną na tym odcinku droga jest zablokowana w obu kierunkach. Wprowadzono objazdy od Tarnobrzega przez Nagnajów, Majdan Królewski. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 12. Policjanci apelują o ostrożną jazdę.

Dziś, tj. 1 lipca, około godz. 9, dyżurny jednostki policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, w którym potrącony został pieszy. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 872 relacji majdan Królewski – Baranów Sandomierski. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 56-letni mężczyzna, wychodząc ze sklepu, wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżające renault clio, którym kierował 32-letni mężczyzna. Ranny pieszy trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy.

Info: KPP Tarnobrzeg