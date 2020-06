Wygrał zespół konkretniejszy

Po meczu Stali ze Skrą, wygranym przez gości 2:1, w zupełnie odmiennych nastrojach zasiedli przy konferencyjnym stole trenerzy obydwu drużyn.

Paweł Ściebura ma 35 lat i jest trenerem Skry Częstochowa od blisko 2,5 roku. Objął drużynę ostatniego rywala Stali, 18 stycznia 2018 roku. O rok starszy jest od niego szkoleniowiec Stali, Szymon Szydełko. Pierwsza konfrontacja obydwu trenerów młodego pokolenia zakończyła się kompromisem. Stal zremisowała w Częstochowie 0:0. Rewanż należał do opiekuna Skry. Na pomeczowej konferencji prasowej Paweł Ściebura gratulował swoim piłkarzom wyniku, a o naszej drużynie powiedział, że nie przypuszczał, iż będzie aż tak mocno napompowana do walki przez pełne 90 minut. Szymon Szydełko nie miał czego gratulować swoim podopiecznym, a o Skrze powiedział, że wiedział, na co ją stać i wiedział w jaki sposób może wyrządzić ona Stali krzywdę. I wyrządziła…

Paweł Ściebura (trener Skry)

– To był mecz o bardzo dużym ciężarze gatunkowym dla obydwu drużyn. Stal i my byliśmy w takiej samej sytuacji. Mieliśmy przed meczem tylko trzy „oczka” więcej, dlatego to spotkanie było o przysłowiowe sześć punktów. Wiedzieliśmy, że będzie to dla nas bardzo trudny mecz, ponieważ Stal w dwóch ostatnich meczach potrafiła wychodzić z bardzo dużych tarapatów, pokazując, że jest bardzo silna mentalnie. W końcówce gospodarze zaatakowali większą ilością zawodników i musieliśmy się heroicznie bronić przed tym zmasowanym atakiem, ale na szczęście udało się zachować pełną koncentrację do końca i wygrać, jakże ważny dla nas mecz.

Spotkanie było prowadzone w dobrym tempie, było ono niezwykle intensywne z obydwu stron i przyznam szczerze, że Stal zaskoczyła mnie, że jest tak mocno napompowana, tak dobrze przygotowana pod względem kondycyjnym.

Szymon Szydełko (trener Stali)

– Bardzo zależało nam na korzystnym wyniku. Niestety, daliśmy ciała i musimy z tym żyć, i zrobić wszystko, żeby się podnieść. Co z tego, że graliśmy nieźle w piłkę i fajnie to wyglądało dla oka, jak mamy tyle samo punktów, ile mieliśmy przed meczem, a przecież w sporcie chodzi o zdobycz punktową. Nie ukrywam, że bardzo mnie to boli. Wiedzieliśmy w jaki sposób, jedyny sposób, Skra może wyrządzić nam krzywdę i cały tydzień pracowaliśmy, zabezpieczaliśmy się przed tym, ale na darmo. Straciliśmy dwie bramki w identyczny sposób i oto mam do drużyny największe pretensje. Można było przerwać obydwie sytuacje i uniknąć utraty bramek, co spowodowałoby, że mecz na pewno toczyłby się innymi torami.

Myślę, że inaczej wyglądałby też, gdybyśmy przy stanie 0:0, wykorzystali dwie bardzo dobre okazje strzeleckie. Żałuję wyniku. Za styl nikt punktów nie przyznaje. Skra wygrała bo była konkretniejsza.