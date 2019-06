„Wydarzenie Historyczne Roku 2018”: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wśród finalistów

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli po raz kolejny zostało uhonorowane za jubileuszową wystawę „Zbudowaliśmy to miasto” przygotowaną w 2018 r. z okazji 80-lecia Stalowej Woli. Tym razem stalowowolska ekspozycja znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów w plebiscycie „Wydarzenie Historyczne Roku 2018” organizowanym przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 3 czerwca 2019 roku w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Celem tego konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Plebiscyt składał się z dwóch etapów. W I etapie jury, złożone z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, wybrało po pięć projektów w każdej z kategorii: „Wystawa”, „Wydarzenie” oraz „Edukacja i multimedia”. W tym roku do konkursu zgłoszono blisko 200 wydarzeń z całego kraju i z zagranicy – m.in. z Austrii, Francji, Niemiec, Australii, Kanady, Litwy i Ukrainy. Komisja konkursowa w składzie: Gabriela Sierocińska-Dec (Muzeum Historii Polski), Alicja Knast (Muzeum Śląskie), Piotr Legutko (TVP Historia), Dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa), dr Marek Mutor (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), prof. Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Duch (historia.org.pl) zadecydowała, które 15 wydarzeń z nadesłanych zostały w tym roku zakwalifikowane do II etapu. Spośród finałowej piętnastki, internauci wybrali swoich faworytów w drodze ogólnodostępnego głosowania.

W kategorii „Wystawy”, stalowowolskie Muzeum znalazło się gronie pięciu finalistów za wystawę Zbudowaliśmy to miasto. Najwięcej głosów w kategorii „Wystawa” otrzymała ekspozycja czasowa „Karol Śliwka. Polskie projekty. Polscy projektanci” zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni. Ekspozycja stanowiła prezentację dorobku nestora polskiego designu, autora projektów dziesiątek opakowań, etykiet, okładek i plakatów, mistrza znaku graficznego.

Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

To już drugie wyróżnienie dla jubileuszowej wystawy Zbudowaliśmy to miasto, która w maju br. zdobyła prestiżowe wyróżnienie na 39. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018.

Fot. Muzeum Regionalne