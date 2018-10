Wybudują drogę ekspresową S-74

[Zdjęcia] Minister Infrastruktury i Budownictwa zapewnia, że rząd podjął decyzję o budowie drogi szybkiego ruchu S-74. – Droga ekspresowa S-74 musi wyjść z fazy debat i dywagacji, w fazę przygotowania inwestycji do jej realizacji – mówił w Stalowej Woli Andrzej Adamczyk.

– Stalowa Wola zasługuje na to, żeby być dostępnym miastem w Polsce i dostępnym w Europie. Już droga ekspresowa S19 otworzy nas na południe Europy i ułatwi dojazd do autostrady A2 i A4. Ale jakże niezbędna jest również droga ekspresowa S-74. Rozpoczyna się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. To pierwszy etap dla budowy tej drogi do granicy z województwem świętokrzyskim – mówi minister Andrzej Adamczyk.

Realizacja inwestycji planowana jest na przyszłą perspektywę unijną. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że ta droga będzie dla miasta oknem na świat.