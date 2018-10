Wybudują boisko przy „Sikorskim”

W przyszłym roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli powstanie boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem. Szacowany koszt inwestycji to 800 tys. zł.

W ramach planowanego zadania przebudowane zostanie istniejące boisko do piłki siatkowej plażowej na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na obiekcie znajdować się będzie boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa. Kompleks będzie zabezpieczony ogrodzeniem panelowym.

Powiat stalowowolski w marcu bieżącego roku złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Zakładano, że boisko powstanie do końca października 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się ocenę projektów dopiero we wrześniu powiat otrzymał informację o przyznaniu dotacji. W związku z zaistniała sytuacją inwestycja została przeniesiona na rok 2019. Na realizację zadania powiat otrzymał dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 tys. zł.