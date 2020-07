Wybory prezydenckie. Jak głosuje Jeżowe

W drugiej turze wyborczej odwiedziliśmy z aparatem gminę Jeżowe. Dwa tygodnie temu ostateczna frekwencja wyborcza wyniosła tu 65,45 proc. Był to najwyższy wynik w powiecie niżańskim, w żadnej innej gminie frekwencja nie przekroczyła 60 proc.

Odwiedziliśmy dwie największe obwodowe komisje wyborcze, mieszczące się w szkole podstawowej w Jeżowem Podgórzu oraz w szkole podstawowej w Jeżowem Centrum.

Do godziny 12 w lokalu wyborczym w Jeżowem Podgórzu na 1342 osoby uprawione do głosowania, kartę do urny wrzuciły 252 (18,78 proc.)

W lokalu wyborczym w Jeżowem Centrum do południa zagłosowało 278 mieszkańców z 1262 uprawnionych, co oznacza, że obywatelski obowiązek spełniło 22,03 proc.