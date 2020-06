Wybory prezydenckie. Frekwencja w Stalowej Woli i powiecie

Do godziny 12 w Stalowej Woli wydano 11597 kart wyborczych. Łącznie uprawnionych do głosowania w mieście jest 45858 osób.

Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej na godzinę 12 frekwencja wyborcza w Stalowej Woli wynosiła 25,29 proc. i była najwyższa spośród gmin powiatu stalowowolskiego.

Frekwencja w pozostałych gminach: Bojanów – 24,39 proc., Zaleszany – 23,16 proc., Pysznica 22,42 proc., Zaklików – 20,96 proc., Radomyśl nad Sanem – 20,51 proc. Frekwencja wyborcza dla powiatu stalowowolskiego – 23,99 proc., dla Podkarpacia – 23,88 proc. Do godziny 12 w całej Polsce do urn poszło 24,08. proc. uprawnionych do głosowania.