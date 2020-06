Wybór biura rachunkowego dla firmy to naprawdę ważna decyzja. Podejmij ją rozważnie

Choć już wiele miesięcy temu zapowiadano, że nastąpi odwrót od deregulacji zawodu księgowego i powróci jakaś forma państwowej certyfikacji, wciąż nie widać konkretów. Tymczasem skutki zmian wprowadzonych w 2014 roku nie są oceniane pozytywnie – odnotowywany jest spadek nie tyle cen, co jakości usług. Tym bardziej musimy więc sami dobrze zadbać o to, aby swoje rozliczenia powierzyć takiemu podmiotowi, który na pewno nigdy nas nie zawiedzie.

Możesz oddać komuś rozliczenia, ale nie odpowiedzialność za nie

Kodeks karny oczywiście przewiduje odpowiedzialność dla tych, którzy prowadząc sprawy gospodarcze innego podmiotu, nie zachowują należytej rzetelności czy też w ogóle nie prowadzą dokumentacji. Grożą za to trzy lata pozbawienia wolności. Z kolei o karze dwóch lat mówi ustawa o rachunkowości. Oczywiście możemy wystąpić do biura rachunkowego o odszkodowanie, ale lepiej przecież takiej konieczności unikać. Od nas urząd skarbowy wymagać będzie uregulowania ewentualnych zaległości, jeśli rozliczenia okażą się nieprawidłowe. To my będziemy obiektem jego bacznej uwagi także wówczas, gdy jakiś termin nie zostanie dotrzymany bądź np., o zgrozo, zawyżony zostanie zwrot podatku VAT, stanowiący dziś tak pilnowane zagadnienie. Na nas w końcu spoczywa obowiązek podatkowy. Kolejną istotną kwestią jest ochrona danych. Informacje, jakimi dysponować będzie biuro rachunkowe, z którym podejmiemy współpracę, dają bardzo szczegółowy obraz firmy i jej sytuacji. Miej pewność, że powierzasz swoje sprawy finansowe solidnemu podmiotowi, który wdrożył stosowne procedury i cieszy się dobrą opinią.

Jak znaleźć dobre biuro rachunkowe? Zwróć uwagę na kilka ważnych kwestii!

Największą przewaga, jaką zewnętrzne biuro rachunkowe ma nad etatowymi, choćby i najczęściej doszkalanymi księgowymi, to wielość różnorodnych zadań, jakie wiążą się z obsługą rozmaitych podmiotów. Zdobyte dzięki temu doświadczenie jest bezcenne i może przełożyć się na jakość obsługi. Na nie warto zwracać uwagę, gdyż wieloletnia obecność w branży przekłada się na wiedzę. Istotne jest również obowiązkowe ubezpieczenie OC. Znakomicie, jeśli, tak jak np. Biuro Rachunkowe Calendaria, dany podmiot może pochwalić się certyfikatami swoich pracowników jeszcze sprzed deregulacji. Pamiętajmy przy tym, że wszelkie tego rodzaju dokumenty wydaje się na osoby fizyczne.

Niezwykle cenne są też rzecz jasna opinie, jakie dane biuro rachunkowe zbierało w ciągu swojej obecności na rynku. Pomocą będzie też możliwość szybkiego, bezproblemowego kontaktu, pozwalającego rozwiązać każdy problem bez niepotrzebnej zwłoki. Pamiętajmy jednak, że i my powinniśmy o to dbać, pilnując terminów, a także precyzyjnie komunikując swoje potrzeby i ewentualne wątpliwości. Musimy mieć też rzecz jasna pewność, że dana oferta odpowiada naszym oczekiwaniom. Zarówno dziś, jak i w przyszłości, jeśli mamy nadzieję zwiększyć skalę swojej działalności. Im szerszy jest zakres usług biura, tym lepiej.