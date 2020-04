Wszedł obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

Od dziś tj. 16 kwietnia, każda osoba na ulicy ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Maseczkę, chustkę na twarzy czy szalik musimy zgodnie z decyzją rządu nosić na ulicy, w sklepie, w autobusie (chyba, że jesteśmy kierowcą tego autobusu, oddzielonym od pasażerów szybą i wyznaczoną przestrzenią).

W jakiej sytuacji nie musimy zakładać maseczki? – Jadąc samochodem. Nie zakładamy maseczki, gdy podróżuje z nami osoba – lub osoby – które wspólnie z nami mieszkają lub ten samochód razem z nami wspólnie używają. Jednak w przypadku gdy podróżujemy taksówką, maseczkę musimy zakładać.

Maseczki także nie muszą zakładać osoby niepełnosprawne, które samodzielnie nie mogą nią operować – ani założyć, ani zdjąć, osoby chore umysłowo czy mające trudności z oddychaniem. Także dzieci w wieku poniżej czterech lat nie muszą zakrywać maseczką ust i nosa.

Przypominamy zasady noszenia maseczki:

– Przed nałożeniem maseczki myj ręce przez ok. 30 sekund mydłem i wodą lub dokładnie zdezynfekuj ręce środkiem odkażającym na bazie alkoholu.

– Upewnij się, że maseczka nie jest uszkodzona.

– Przygotuj maseczkę, odwracając ją kolorową stroną na zewnątrz.

– Maseczka zakładana na uszy to najwygodniejszy typ maseczki. Zakładaj ją, trzymając jednocześnie za obie gumki. W przypadku maseczki wiązanej z tyłu głowy – również staraj się dotykać tylko sznurków. Zacznij od górnych wiązań, następnie przejdź do tych na wysokości karku.

– Górna krawędź maseczki powinna ściśle przylegać do grzbietu nosa.

– Sprawdź, czy maska ​​szczelnie zasłania nos, usta i podbródek.

– Po założeniu maseczki ochronnej – nie dotykaj jej ponownie. Możesz to zrobić tylko po dokładnym umyciu lub dezynfekcji rąk, przed i po dotknięciu materiału.

– Jeśli maseczka ​​zabrudzi się lub stanie się wilgotna, wymień ją na nową.