Wspólne śpiewanie na rozwadowskim Rynku

W sobotę, 10 listopada o godz. 15.00, na Rynku w Rozwadowie odbędzie się „Lekcja Śpiewania” najpiękniejszych pieśni i piosenek patriotycznych z udziałem krakowskich artystów Teatru Loch Camelot. Na wspólne śpiewanie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprasza Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Miasto Stalowa Wola. Na tę szczególną okazję przygotowane zostały bezpłatne śpiewniki.

Krakowscy artyści zawitają do Stalowej Woli, by wspólnie z mieszkańcami świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas tego wyjątkowego koncertu, w którym to widownia jest najważniejszym wykonawcą, usłyszeć będzie można najpiękniejsze polskie utwory z epoki. Koncert poprowadzą Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki oraz Ewa Kornecka.