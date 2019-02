Wspaniały jubileusz leżajskiego podróżnika

[Zdjęcia] W ramach Leżajskiego Festiwalu Podróżniczego „Świata ciekawi” miejsce miał wernisaż wystawy najbardziej znanego leżajskiego podróżnika, Ireneusza Wołka. Nie zabrakło wyrazów podziwu, uznania, jubileuszowego tortu, kwiatów, wspaniałych zdjęć i drogocennych artefaktów z całego świata.

Na wernisaż wystawy „35 lat w podróży” zaprosiła koordynatorka całej imprezy, Iwona Tofilska. Ireneusz Wołek to najbardziej znany leżajski podróżnik, pomysłodawca festiwalu, a jednocześnie szef leżajskiej kultury. Wystawa składająca się z niezliczonej ilości zdjęć i unikatowych pamiątek ze wszystkich zakątków świata wprawiała w zachwyt. Jak powiedział sam Ireneusz Wołek podróże rozpoczął już we wczesnej fazie studiów i tak minęło 35 lat. W podróżach towarzyszy mu żona Alicja Wołek, która stała się nieodłączną częścią i niezrównaną lektorką filmów podróżnika. Z inicjatywy pracowników MCK do galerii wjechał tort w kształcie walizki, a swoje uznanie przekazał także burmistrz Ireneusz Stefański.