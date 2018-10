Wracają koszykarskie derby

Przed nami koszykarskie drugoligowe derby. W środę, 24 października Stal Stalowa Wola podejmie Siarkę Tarnobrzeg. Początek meczu o g. 18.30. Będzie to pierwszy od ponad 10 lat mecz Stali z Siarką o ligowe punkty.

W ostatniej kolejce w meczach z udziałem obydwu drużyn było sporo emocji. Zespół trenera Bogdana Pamuły pokonał w swojej hali beniaminka II ligi GLKS Nadarzyn, a team z Tarnobrzega uległ u siebie lubelskim „akademikom”.

W spotkaniu rozgrywanym w Stalowej Woli przez trzy kwarty toczyła się wyrównana gra. Jednak każda z tych kwart kończyła się zwycięsko dla przyjezdnych. W pierwszej połowie meczu tylko raz, pod koniec pierwszej połowy, udało się odskoczyć jednej z drużyn na więcej niż sześć punktów. Było to pod koniec drugiej kwarty, kiedy po rzucie Leszkiewicza, goście wygrywali 39:33. Bardzo podobny przebieg miała trzecia odsłona. W 24. minucie koszykarze z Nadarzyna wygrywali 49:41, chwilę później 58:49, a po pół godzinie gry 62:56. Goście bardzo dobrze rozpoczęli ostatnią „ćwiartkę”. Powiększyli w tym czasie przewagę do 10 „oczek”. Jednak Stal szybko odrobiła straty (m.in. dwie „trójki” Damiana Tabora, jedna Mateusza Łabudy) i pięć i pół minuty przed końcem był remis 72:72. Jednak kolejne trzy minuty meczu należały do przeciwnika. Pod koniec 38. minuty zespół doświadczonego trenera Jacka Gembala (awansował z Mazowszanką Pruszków do ekstraklasy w 1993, a dwa lata później zdobył z nią mistrzostwa Polski – inf. red.) wygrywał, po rzucie Przemysława Kuźkowa, 78:74. Na szczęście w tym momencie jakby odcięło prąd najskuteczniejszemu graczowi nie tylko zespołu z Nadarzyna, ale całego meczu. W ostatnich 120 sekundach gry Kuźkow oddał trzy rzuty „za trzy” i 3 rzuty wolne, nie trafiając żadnego z nich. Nie mylili się za to w końcówce spotkania: Kacper Bejnar i Leszek Kaczmarski, i takim oto sposobem Stal, rzutem na taśmę, sięgnęła po trzy zwycięstwo w rozgrywkach.

STAL – GKLKS NADARZYN 81:78 (20:21, 15:18, 21:23, 25:16)

STAL: Tabor 18 (4×3), Gumiński 16 (8 zb.), Kaczmarski 15 (2×3), Bandyga 9, Labuda 5 (1×3) oraz Bejnar 10, Pietras 5 (1×3), Kindlik 2, Buczek 1, Szubart.

NADARZYN: Kuźkow 34 (4×3), Proczek 17, Chadaj 11, Czemrys 7 (1×3), Goździkowski 6 oraz Leszkiewicz 3, Dalkowski, Nowakowski, Herczyk, Konecki, Tymiński.

Sędziowali: Łukasz Łaziński, Damian Wiaderny.