Wracają do szkoły

Uczniowie i nauczyciele wrócą we wrześniu do szkół – zapowiedział minister edukacji narodowej. Placówki oświatowe muszą spełnić jednak określone wymagania. Czy są na to gotowe?

Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny, miliony uczniów po wydłużonej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powrócą do szkół.

Z przeprowadzonych sondaży, Polacy nie są do końca zgodni co do tego czy powrót uczniów do ławek szkolnych w czasie pandemii to właściwe posunięcie. Jednak mimo głosów sprzeciwu i krytyki środowisk skupionych wokół systemu edukacji, minister Dariusz Piontkowski nie zamierza zmieniać swoich decyzji. – Otwarcie przedszkoli czy konsultacje w szkołach nie spowodowały wzrostu zachorowań. To pokazuje, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli. (…) Trzeba brać pod uwagę skalę zachorowań ale i skutki psychologiczne, jakie niesie za sobą zamknięcie szkół – stwierdził szef MEN.

Szkoły czekają na uczniów

1 września naukę w placówkach prowadzonych przez gminę Stalowa Wola rozpocznie 5160 uczniów. Do tej liczby dochodzą dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków: 1600 – przedszkola publiczne, ok. 380 – przedszkola niepubliczne, 185 – żłobki miejskie, ok. 100 – żłobki publiczne. Do ogólnej liczby dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie miasta, dochodzą też uczniowie szkół prowadzonych przez powiat stalowowolski oraz uczniowie Szkoły Społecznej.

Przyjęcie więc tak dużej liczby dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa w obecnie panującej sytuacji jest nie lada wyzwaniem, zarówno dla dyrektorów placówek jak i organów nadzorujących pracę szkół.

– Dyrektorzy dokonują wielu starań aby przygotować się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Opracowują regulaminy funkcjonowania szkoły. Wytyczne są bardzo ogólne. Są szkoły mniej liczne, które nie maja problemu z przydziałem jednej sali jednej klasie, ale są też szkoły bardzo liczne, w których ta sytuacja przyporządkowania grupie jednej klasy jest niemożliwa – mówi „Sztafecie” Halina Wołos, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.

Mimo tak dużej liczby wytycznych, miasto robi wszystko, żeby uczniowie, rodzice jak i nauczyciele, jak najmniej bali się o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

– Szkoły zostały wyposażone przez gminę: w środki do dezynfekcji, maty dezynfekujące, płyny i termometry bezdotykowe. Wszystkie placówki otrzymały z Ministerstwa Zdrowia po jednym dozowniku. Z Ministerstwa otrzymały również zapas płynów i maseczek. Szkoły mogą również liczyć na wsparcie Wydziału Edukacji i Zdrowia UM w sprawach dotyczących opracowania procedur, wzorów regulaminów. Wielu dyrektorów korzysta również z webinariów prowadzonych przez chociażby OSKKO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) lub inne instytucje szkolące w tematyce przygotowania szkoły do funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021 – dodaje Halina Wołos.

Z kolei jeżeli chodzi o kwestie nauczania to, naczelnik Wydziału Edukacji zaznaczyła, że w Urząd Miasta wspólnie z dyrektorami wybrał jeden system prowadzenia lekcji zdalnie i przeszkoli wszystkie szkoły z obsługi tego systemu. Droga komunikacji z rodzicami i uczniami przede wszystkim będzie prowadzona przy pomocy e-dziennika.

Szkoła w czasach zarazy

Od września w szkołach mają obowiązywać trzy modele nauczania. Podstawowym będą lekcje stacjonarne. Ale dyrektor po konsultacji z sanepidem może też zdecydować się na formę mieszaną. W skrajnej sytuacji, gdy np. w danym regionie wzrośnie liczba zakażeń albo pojawią się one w szkole, możliwe będzie przejście na naukę zdalną.

A jakie zasady należy spełnić? – Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych. – Przy każdym wejściu do budynku musi znajdować się płyn do dezynfekcji. – Osoby z zewnątrz mają prawo przebywać tylko w wyznaczonych obszarach z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. – Uczniowie i nauczyciele nie muszą używać maseczek, ale można taki obowiązek wprowadzić, np. na przerwach. – Obowiązkowe są termometry bezdotykowe i konieczna ich dezynfekcja po każdym użyciu. – Wszystkich obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania. – Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. Powinni je zawsze zabierać do domu lub zostawiać w indywidualnych szafkach. – Sale i korytarze mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę. – Wszystkie materiały dydaktyczne używane przez uczniów mają być regularnie dezynfekowane. – Rekomendacja dla organizacji lekcji i przerw o różnych porach w celu zachowania dystansu. – Lekcje wychowania fizycznego najlepiej na świeżym powietrzu, a jeśli w budynku, to z zachowaniem dystansu. – W szatniach należy udostępniać co drugi boks. – Książki w bibliotekach szkolnych mają być poddawane 2-dniowej kwarantannie. – Nie mogą działać źródełka i fontanny wody pitnej. – Obowiązkowa codzienna dezynfekcja poręczy, klamek, blatów, klawiatur, włączników itd.