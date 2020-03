Wpadka z lawetą. Niżej się nie dało

– Kontynuując nasze nie do końca kurtuazyjne wizyty w Stalowej Woli, ponownie rzeszowskim inspektorom udało się zatrzymać pojazd nie spełniający norm gabarytowych. Nie był to tym razem transport drewna, a piętrowa laweta przewożąca nowe samochody osobowe. O ile waga w tym przypadku nie stanowiła problemu, to innego istotnego parametru niestety nie udało się zniwelować – informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Inspektorzy rzeszowskiego WITD, korzystając z nieoznakowanego radiowozu, 27 lutego ponownie zawitali do Stalowej Woli. Ich zainteresowanie wzbudził kierowca czerwonego mercedesa przystosowanego to transportu innych pojazdów.

– Biorąc pod uwagę, iż przewożono nim sześć nowych samochodów osobowych zachodziło realne prawdopodobieństwo, iż laweta będzie przeciążona, zaś sam transport realizowany był na trasie z Dąbrowy Górniczej do Mielca. W związku z powyższym, jak zwykle w tego typu sytuacjach, pojazd skierowany został na punkt ważeniowy przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej – relacjonują inspektorzy.

Okazało się, że waga nie stanowi problemu, ale już zmierzona wysokość przekraczała dopuszczalne normy.

– W trakcie dokonanego pomiaru wysokości pojazdu stwierdzono, iż wysokość została przekroczona o 0,25 metra. Zgodnie z wynikiem pomiaru wskazana wartość wysokości wyniosła 4,29 metra, natomiast po odjęciu 1% tolerancji od wskazań wysokościomierza stwierdzono, iż wysokość pojazdu wynosi 4,25 metra. Wskazać należy, iż kierowca nie był wstanie obniżyć pojazdu do dopuszczalnych 4 metrów, pomimo iż konstrukcyjnie laweta miała taką możliwość. Wobec niemożności spełnienia wymogu dostosowania pojazdu do odpowiedniej wysokości inspektorom nie pozostało nic innego jak wydać zakaz dalszej jazdy. W stosunku zaś do przewoźnika wszczęli postępowanie administracyjne na skutek stwierdzenia realizacji przewozu bez zezwolenia kategorii III – informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Źródło: WITD Rzeszów